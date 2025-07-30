Ціна машини: шкарпетку Майкла Джексона продали на аукціоні майже за 300 тисяч гривень (фото)
Шкарпетку знайшов технік, який розбирав у той момент обладнання на концерті. Майже тридцять років чоловік зберігав у себе річ Майкла Джексона.
Співак виступав у ньому на концерті в Ніцці під час турне в червні 1997 року, повідомив канал BFMTV.
Аукціон провели у французькому місті Нім, спочатку йому визначили ціну в 3-4 тисячі євро. Шкарпетку помістили в рамку, річ знайшли поруч із гримеркою Джексона відразу після його виступу 27 червня 1997 року на стадіоні "Шарль Ерманн".
Очевидці говорили, що під час концерту деталь одягу яскраво сяяла під час виконання хітів Beat It і Billie Jean. Виконання двох пісень, як правило, супроводжувалося "місячною ходою" Джексона.
Шкарпетку знайшов технік, який розбирав у той момент обладнання на концерті. Весь цей час він зберігав її у себе, в рамці поруч зі шкарпеткою організатори аукціону помістили перепустку на концертний майданчик на ім'я цього техніка.
Журналісти зазначають, що роком раніше капелюх, у якому Джексон уперше пройшов "місячну ходу" в березні 1983 року, продали за 77 640 євро в паризькому готелі "Друо".
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