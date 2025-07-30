Ціна машини: шкарпетку Майкла Джексона продали на аукціоні майже за 300 тисяч гривень (фото)

Шкарпетку знайшов технік, який розбирав у той момент обладнання на концерті. Майже тридцять років чоловік зберігав у себе річ Майкла Джексона.

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Співак виступав у ньому на концерті в Ніцці під час турне в червні 1997 року, повідомив канал BFMTV.

Аукціон провели у французькому місті Нім, спочатку йому визначили ціну в 3-4 тисячі євро. Шкарпетку помістили в рамку, річ знайшли поруч із гримеркою Джексона відразу після його виступу 27 червня 1997 року на стадіоні "Шарль Ерманн".

Носок яскраво сяяв під час виконання хітів Beat It і Billie Jean

Очевидці говорили, що під час концерту деталь одягу яскраво сяяла під час виконання хітів Beat It і Billie Jean. Виконання двох пісень, як правило, супроводжувалося "місячною ходою" Джексона.

Шкарпетку знайшов технік, який розбирав у той момент обладнання на концерті. Весь цей час він зберігав її у себе, в рамці поруч зі шкарпеткою організатори аукціону помістили перепустку на концертний майданчик на ім'я цього техніка.

Журналісти зазначають, що роком раніше капелюх, у якому Джексон уперше пройшов "місячну ходу" в березні 1983 року, продали за 77 640 євро в паризькому готелі "Друо".

Фокус раніше описував історію мавпи на прізвисько Бабблз, яка довгі роки була нерозлучна з Джексоном. Зараз шимпанзе живе в притулку, малює картини і слухає класику.

Донька Майкла Джексона на ім'я Періс нещодавно відзначила п'ять років тверезості від алкоголю та героїну. Життя триває незалежно від стану людини, наголошувала вона.