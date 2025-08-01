Война за "Чернобыль": украинец выиграл суд у создателей культового сериала, которые показали его запись

Андрей Приймаченко отстоял авторское право в суде США. Его аудиозапись без разрешения использовали в сериале "Чернобыль". После многолетней борьбы стороны заключили соглашение на условиях, которые не разглашаются.

Related video

Украинский автор Андрей Приймаченко сообщил о завершении судебного дела против американской компании HBO. Суд в Нью-Йорке стал на его сторону в конфликте из-за незаконного использования фрагмента его работы в сериале "Чернобыль".

По словам Приймаченко, соглашение с HBO удалось заключить после длительного процесса, который длился более шести лет. Хотя детали договора не могут быть обнародованы из-за условий конфиденциальности, автор подтвердил, что добился восстановления справедливости.

Суд с HBO

"Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США по делу с одной из крупнейших медиакомпаний мира", — написал он.

Суть спора заключалась в том, что в первом эпизоде мини-сериала "Чернобыль" HBO использовала аудиозапись из произведения Приймаченко — реальные телефонные переговоры пожарных в ночь аварии 26 апреля 1986 года — без согласия автора. После нескольких обращений в компанию с требованием урегулировать нарушения, он получил "дерзкие ответы", поэтому решил обратиться в суд.

"Когда я брался за это дело в 2019, я не представлял, насколько долгим и сложным будет этот процесс. Два года пандемии и более трех лет полномасштабного вторжения россиян сделали это дело еще тяжелее", — отметил Приймаченко.

Благодарности и слова поддержки

Автор поблагодарил юридическую компанию Law Net, которая помогала ему в процессе. Под постом Приймаченко появились десятки комментариев со словами поддержки, в частности от журналистов, активистов и коллег по цеху.

"Эти годы и усилия, очевидно, стоили того", — написала одна из подписчиц.

"Ты создал прецедент для всех украинских художников", — добавила другая.

"Хочется от этого просто проснуться, но это не сон, а значит, работаем дальше", — написал муж Нади Дорофеевой.

Напомним, мини-сериал "Chernobyl" вышел на экраны в 2019 году и получил многочисленные награды, в частности премии "Эмми" и "Золотой глобус". Однако уже тогда звучала критика относительно нарушения прав реальных людей, чьи истории были использованы без согласия.

Напомним, ранее Фокус писал что: