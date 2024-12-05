Названы самые популярные актеры 2024 года по версии IMDb: кто возглавил топ (фото)
В топ-10 вошли актеры и актрисы популярных фильмов и сериалов последних лет, таких как "Бриджертоны", "Дюна", "Гладиатор 2" и "Чернобыль".
Самой популярной актрисой 2024 года один из крупнейших ресурсов о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) назвал американку Сидни Суини. Ее популярность возросла после главной роли в американской романтической комедии 2023 года "Люблю тебя ненавидеть". Полный рейтинг сотни самых популярных звезд опубликован на сайте IMDb.
Сидни Суини — 1-е место
Актриса известна по ролям в сериалах "Эйфория" и "Рассказ служанки" и фильмах "Люблю тебя ненавидеть" и "Мадам Паутина".
Элла Пернелл — 2-е место
Британская актриса Элла Пернел играла в фильмах "Фолаут", "Никогда не отпускай меня", "Колдунья" и "Дом странных детей мисс Сапсан" и "Черчилль".
Кристин Милиоти — 3-е место
Самой известной ролью американской актрисы Кристин Милиоти стала Трейси в ситкоме "Как я встретил вашу маму". Также она играла в сериале "Черное зеркало", фильмах "Пингвин" и "Волк с Уолл-стрит".
Эйса Гонсалес — 4-е место
Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес появлялась в фильмах "На драйве", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Хоббс и Шоу".
Глен Пауэлл — 5-е место
Коллега Сидни Суини по фильму "Люблю тебя ненавидеть" Глен Пауэлл также играл в фильмах "Темный рыцарь: Воскрешение" и "Неудержимые 3" и комедийном сериале "Королевы крика".
Барри Киоган — 6-е место
Ирландский актер Барри Киоган известен по фильмам "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Гладиатор 2". Также он играл в сериале "Чернобыль".
Никола Кохлан — 7-е место
Актрисе из Ирландии Николе Кохлан популярность принес сериал "Бриджертоны". Она также играла в фильме "Барби" и ситкоме "Девушки Дерри".
Ив Хьюсон — 8-е место
Еще одна ирландка Ив Хьюсон известна по ролям в сериалах "Великолепная пара" и "Больница Никербокер".
Дафни Кин — 9-е место
Британо-испанская актриса Дафни Кин прославилась после роли Х-23 в фильмах "Логан" и "Дэдпул и Росомаха".
Ребекка Фергюсон — 10-е место
Шведская актриса и модель Ребекка Фергюсон играла в фильмах "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Нация изгоев" и "Люди в черном: Интернешнл".
Напомним, 25 ноября СМИ писали, что 66-летняя Шэрон Стоун получила награду Stelle Della Mole Awards на 42-м Туринском кинофестивале в Италии.
Также 22 ноября Apple Music назвала лучшего исполнителя 2024 года. Лучшей певицей стала 22-летняя Билли Айлиш. Она возглавляет топ уже второй раз — ранее Айлиш побеждала в рейтинге Apple Music в 2019-м.