Названы самые популярные актеры 2024 года по версии IMDb: кто возглавил топ (фото)

В топ-10 вошли актеры и актрисы популярных фильмов и сериалов последних лет, таких как "Бриджертоны", "Дюна", "Гладиатор 2" и "Чернобыль".

Самой популярной актрисой 2024 года один из крупнейших ресурсов о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) назвал американку Сидни Суини. Ее популярность возросла после главной роли в американской романтической комедии 2023 года "Люблю тебя ненавидеть". Полный рейтинг сотни самых популярных звезд опубликован на сайте IMDb.

Сидни Суини — 1-е место

Актриса известна по ролям в сериалах "Эйфория" и "Рассказ служанки" и фильмах "Люблю тебя ненавидеть" и "Мадам Паутина".

Сидни Суини и Глен Пауэлл сыграли влюбленных в комедии "Люблю тебя ненавидеть" Фото: Скриншот

Элла Пернелл — 2-е место

Британская актриса Элла Пернел играла в фильмах "Фолаут", "Никогда не отпускай меня", "Колдунья" и "Дом странных детей мисс Сапсан" и "Черчилль".

Британская актриса Элла Пернелл Фото: Getty Images

Кристин Милиоти — 3-е место

Самой известной ролью американской актрисы Кристин Милиоти стала Трейси в ситкоме "Как я встретил вашу маму". Также она играла в сериале "Черное зеркало", фильмах "Пингвин" и "Волк с Уолл-стрит".

Американская актриса Кристин Милиоти Фото: Getty Images

Эйса Гонсалес — 4-е место

Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес появлялась в фильмах "На драйве", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Хоббс и Шоу".

Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес Фото: Getty Images

Глен Пауэлл — 5-е место

Коллега Сидни Суини по фильму "Люблю тебя ненавидеть" Глен Пауэлл также играл в фильмах "Темный рыцарь: Воскрешение" и "Неудержимые 3" и комедийном сериале "Королевы крика".

Американский актер Глен Пауэлл Фото: Getty Images

Барри Киоган — 6-е место

Ирландский актер Барри Киоган известен по фильмам "Дюнкерк", "Убийство священного оленя", "Гладиатор 2". Также он играл в сериале "Чернобыль".

Ирландский актер Барри Киоган Фото: Getty Images

Никола Кохлан — 7-е место

Актрисе из Ирландии Николе Кохлан популярность принес сериал "Бриджертоны". Она также играла в фильме "Барби" и ситкоме "Девушки Дерри".

Ирландская актриса Никола Кохлан Фото: Getty Images

Ив Хьюсон — 8-е место

Еще одна ирландка Ив Хьюсон известна по ролям в сериалах "Великолепная пара" и "Больница Никербокер".

Ирландская актриса Ив Хьюсон Фото: Getty Images

Дафни Кин — 9-е место

Британо-испанская актриса Дафни Кин прославилась после роли Х-23 в фильмах "Логан" и "Дэдпул и Росомаха".

Британо-испанская актриса Дафни Кин Фото: Getty Images

Ребекка Фергюсон — 10-е место

Шведская актриса и модель Ребекка Фергюсон играла в фильмах "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Нация изгоев" и "Люди в черном: Интернешнл".

Актриса Ребекка Фергюсон Фото: Getty Images

Напомним, 25 ноября СМИ писали, что 66-летняя Шэрон Стоун получила награду Stelle Della Mole Awards на 42-м Туринском кинофестивале в Италии.

Также 22 ноября Apple Music назвала лучшего исполнителя 2024 года. Лучшей певицей стала 22-летняя Билли Айлиш. Она возглавляет топ уже второй раз — ранее Айлиш побеждала в рейтинге Apple Music в 2019-м.