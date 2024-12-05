Названо найпопулярніших акторів 2024 року за версією IMDb: хто очолив топ (фото)
У топ-10 увійшли актори та акторки популярних фільмів і серіалів останніх років, таких як "Бріджертони", "Дюна", "Гладіатор 2" і "Чорнобиль".
Найпопулярнішою акторкою 2024 року один із найбільших ресурсів про кінематограф Internet Movie Database (IMDb) назвав американку Сідні Свіні. Її популярність зросла після головної ролі в американській романтичній комедії 2023 року "Люблю тебе ненавидіти". Повний рейтинг сотні найпопулярніших зірок опублікований на сайті IMDb.
Сідні Свіні — 1 місце
Акторка відома за ролями в серіалах "Ейфорія" та "Оповідь служниці" та фільмах "Люблю тебе ненавидіти" і "Мадам Павутина".
Елла Пернелл — 2 місце
Британська акторка Елла Пернел грала у фільмах "Фолаут", "Ніколи не відпускай мене", "Чаклунка" та "Дім дивних дітей міс Сапсан" і "Черчилль".
Крістін Міліоті — 3 місце
Найвідомішою роллю американської акторки Крістін Міліоті стала Трейсі у ситкомі "Як я зустрів вашу маму". Також вона грала у серіалі "Чорне дзеркало", фільмах "Пінгвін" і "Вовк з Уолл-стріт".
Ейса Гонсалес — 4 місце
Мексиканська акторка і співачка Ейса Гонсалес з'являлася у фільмах "На драйві", "Містер і місіс Сміт", "Форсаж: Гоббс та Шоу".
Ґлен Пауелл — 5 місце
Колега Сідні Свіні по фільму "Люблю тебе ненавидіти" Ґлен Пауелл також грав у фільмах "Темний лицар: Воскресіння" і "Нестримні 3" та комедйному серіалі "Королеви крику"
Баррі Кіоґан — 6 місце
Ірландський актор Баррі Кіоґан відомий за фільмами "Дюнкерк", "Вбивство священного оленя", "Гладіатор 2". Також він грав у серіалі "Чорнобиль".
Нікола Кохлан — 7 місце
Акторці з Ірландії Ніколі Кохлан популярність приніс серіал "Бріджертони". Вона також грала у фільмі "Барбі" та ситкомі "Дівчата Деррі".
Ів Г'юсон — 8 місце
Іще одна ірландка Ів Г'юсон відома за ролями в серіалах "Чудова пара" та "Лікарня Нікербокер".
Дафні Кін — 9 місце
Британо-іспанська акторка Дафні Кін прославился після ролі Х-23 у фільмах "Лоґан" і "Дедпул і Росомаха".
Ребекка Фергюсон — 10 місце
Шведська акторка та модель Ребекка Фергюсон грала у фільмах "Дюна", "Доктор Сон", "Місія нездійсненна: Нація ізгоїв" і "Люди в чорному: Інтернешнл".
Нагадаємо, 25 листопада ЗМІ писали, що 66-річна Шерон Стоун отримала нагороду Stelle Della Mole Awards на 42-му Туринському кінофестивалі в Італії.
Також 22 листопада Apple Music назвала найкращого виконавця 2024 року. Кращою співачкою стала 22-річна Біллі Айліш. Вона очолює топ вже вдруге — раніше Айліш перемагала в рейтингу Apple Music у 2019-му.