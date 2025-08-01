Війна за "Чорнобиль": українець виграв суд у творців культового серіалу, які показали його запис

Андрій Приймаченко відстояв авторське право у суді США. Його аудіозапис без дозволу використали у серіалі "Чорнобиль". Після багаторічної боротьби сторони уклали угоду на умовах, які не розголошуються.

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Український автор Андрій Приймаченко повідомив про завершення судової справи проти американської компанії HBO. Суд у Нью-Йорку став на його бік у конфлікті через незаконне використання фрагмента його роботи в серіалі "Чорнобиль".

За словами Приймаченка, угоду з HBO вдалося укласти після тривалого процесу, який тривав понад шість років. Хоча деталі договору не можуть бути оприлюднені через умови конфіденційності, автор підтвердив, що домігся відновлення справедливості.

Суд з HBO

"Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших медіакомпаній світу", — написав він.

Суть спору полягала у тому, що в першому епізоді мінісеріалу "Чорнобиль" HBO використала аудіозапис з твору Приймаченка – реальні телефонні переговори пожежників у ніч аварії 26 квітня 1986 року – без згоди автора. Після кількох звернень до компанії з вимогою врегулювати порушення, він отримав "зухвалі відповіді", тож вирішив звернутись до суду.

"Коли я брався за цю справу у 2019, я не уявляв, наскільки довгим та складним буде цей процес. Два роки пандемії та понад три роки повномасштабного вторгнення росіян зробили цю справу ще важчою", — зазначив Приймаченко.

Подяки й слова підтримки

Автор подякував юридичній компанії Law Net, яка допомагала йому у процесі. Під постом Приймаченка з’явилося десятки коментарів зі словами підтримки, зокрема від журналістів, активістів та колег по цеху.

"Ці роки та зусилля, вочевидь, були варті того", — написала одна з підписниць.

"Ти створив прецедент для всіх українських митців", — додала інша.

"Хочеться від цього просто прокинутися, але це не сон, а значить, працюємо далі", — написав чоловік Наді Дорофеєвої.

Нагадаємо, мінісеріал "Chernobyl" вийшов на екрани у 2019 році та отримав численні нагороди, зокрема премії "Еммі" та "Золотий глобус". Проте вже тоді звучала критика щодо порушення прав реальних людей, чиї історії були використані без згоди.

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