Участник всемирно известной группы The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хименес умер в возрасте 86 лет.

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Музыкант скончался 31 июля в окружении семьи, пишет National World.

Отмечается, что шестикратный лауреат премии "Грэмми" умер через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Сын Хименеса Артуро сказал, что последними словами его отца были "я устал".

"Флако" был известен своей музыкой в стиле Tex Mex и Tejano.

Напомним, 1 августа в Москве нашли мертвым 60-летнего украинского актера-предателя Максима Глотова.

Фокус также писал о том, что звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.