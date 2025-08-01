Умер в забвении: украинского актера-предателя нашли мертвым в Москве (фото)

В столице России нашли мертвым 60-летнего актера Максима Глотова — уроженца Одессы, который последние годы активно поддерживал политику РФ и гастролировал во временно оккупированном Крыму.

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Несмотря на публичную лояльность к стране-агрессору, жизнь бывшей звезды экрана завершилась в одиночестве. Его тело нашли в собственной квартире лишь через несколько дней после исчезновения. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Глотов перестал выходить на связь еще 27 июля. Однако друзья и знакомые обратились к спасателям и полиции только 1 августа.

Сообщили о смерти Максима Глотова Фото: Kino-teatr

Правоохранители открыли дверь его дома и обнаружили мужчину без признаков жизни. По предварительным выводам, следов насилия на теле не обнаружено. Окончательную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Кто такой Максим Глотов?

Опытный театральный актер. Работал в театрах Одессы, Саратова, Казани и Москвы. В его послужном списке — роли в таких постановках, как "Чучело", "Горе от ума", "Ревизор", "Сказка о царе Салтане". Стал популярным после 2006 года благодаря ролям в телесериалах, преимущественно эпизодических, играя милиционеров и врачей. Был преимущественно актером второго плана ("Паутина-4", "Зверобой", "Простая жизнь").

Максим Глотов преимущественно играл роли второго плана Фото: Kino-teatr

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Умерла ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Анастасия Добрынина. Артистка посвятила сцене всю свою жизнь — она играла в театре более 20 лет.

А 10 июля в результате несчастного случая в Париже погиб французский актер азиатского происхождения Бан Гей Мин. 44-летний артист, известный по ролям в фильмах "Астерикс и Обеликс" и "Шеф", упал с балкона своего дома, пытаясь достать мобильный телефон.

Кроме того, звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для фанатов.