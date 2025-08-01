Помер у забутті: українського актора-зрадника знайшли мертвим у Москві (фото)

У столиці Росії знайшли мертвим 60-річного актора Максима Глотова — уродженця Одеси, який останні роки активно підтримував політику РФ та гастролював у тимчасово окупованому Криму.

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Попри публічну лояльність до країни-агресора, життя колишньої зірки екрана завершилося в самотності. Його тіло знайшли у власній квартирі лише через кілька днів після зникнення. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Глотов перестав виходити на зв’язок ще 27 липня. Однак друзі та знайомі звернулися до рятувальників і поліції лише 1 серпня.

Повідомили про смерть Максима Глотова Фото: Kino-teatr

Правоохоронці відчинили двері його оселі й виявили чоловіка без ознак життя. За попередніми висновками, слідів насильства на тілі не виявлено. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Хто такий Максим Глотов?

Досвідчений театральний актор. Працював у театрах Одеси, Саратова, Казані та Москви. У його послужному списку — ролі в таких постановках, як "Чучело", "Горе от ума", "Ревизор", "Сказка о царе Салтане". Став популярним після 2006 року завдяки ролям у телесеріалах, переважно епізодичних, граючи міліціонерів та лікарів. Був переважно актором другого плану ("Паутина‑4", "Зверобой", "Простая жизнь").

Максим Глотов переважно грав ролі другого плану Фото: Kino-teatr

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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