"Я втомився": помер учасник всесвітньо відомого гурту The Rolling Stones

Учасник всесвітньо відомої групи The Rolling Stones Леонардо "Флако" Хіменес помер у віці 86 років.

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Музикант помер 31 липня в оточенні родини, пише National World.

Зазначається, що шестиразовий лауреат премії "Греммі" помер через кілька місяців після того, як його госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

Син Хіменеса Артуро сказав, що останніми словами його батька були "я втомився".

"Флако" був відомий своєю музикою в стилі Tex Mex і Tejano.

Нагадаємо, 1 серпня в Москві знайшли мертвим 60-річного українського актора-зрадника Максима Глотова.

Фокус також писав про те, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по Black Sabbath і проведення грандіозного прощального концерту для фанатів.