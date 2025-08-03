Рай на пляже разрушен селфи-туризмом: побережье засоряют тысячи людей в сутки (видео)

На испанском острове Майорка местные жители протестуют против нашествия туристов, которые ежедневно прибывают на пляж Кало-дес-Моро. Когда-то тихая бухта стала популярной среди инфлюенсеров, из-за чего превратилась в перенаселенное и замусоренное место.

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Когда-то скрытая от человеческого глаза локация с кристально чистой водой и живописными скалами стремительно потеряла свою аутентичность после волны публикаций в соцсетях, которые вызвали ежедневное скопление тысяч людей, сообщает Daily Mail.

Вирусная слава и толпы

Пляж Кало-дес-Моро, что на Майорке, превратился из уединенной бухты в горячую точку массового туризма. Все началось с фотографий инфлюенсеров в Instagram и TikTok, которые прославили эту локацию как "тайный рай". По подсчетам, в TikTok было опубликовано более 1 тысячи 300 видео с пляжем, которые собрали около 10 миллионов просмотров, а в Instagram — несколько десятков хэштегов с его названием.

Несмотря на попытки туристических агентств отвлечь внимание от популярных пляжей, направив блогеров в менее известные уголки, результат оказался обратным. В Кало-дес-Моро начали прибывать толпы туристов. Местные власти зафиксировали до 4 тысяч посетителей в день и более 1 тысячи 200 автомобилей, прибывающих в бухту.

Песок исчезает, мусор растет

Туристическая нагрузка разрушает природу. По словам местных жителей, ежедневно с пляжа исчезает около 70 килограммов песка — вместе с полотенцами, обувью и другим имуществом, которое отдыхающие оставляют. Ежеквартально бухта теряет до шести тонн песка. Сложный доступ через скалы и 120 крутых лестниц не останавливает толпы, которые оставляют после себя горы мусора.

На видео видно, как очереди из туристов выстраиваются вдоль троп, ожидая спуска к пляжу. В некоторых кадрах видно, что песок полностью закрыт людьми — едва просматривается береговая линия.

Местные восстали

В ответ жители организовали ряд протестов. Более 300 человек пришли к бухте с транспарантом: "Давайте оккупируем наши пляжи". Некоторые протестующие остались возле автостоянки и раздавали листовки на английском и немецком языках, призывая туристов покинуть эту зону.

На кадрах протеста видно, как женщина блокирует проход к пляжу, а местные жители скандируют: "Идите, идите, идите!". Один из активистов обратился к туристам со словами: "Вы захватили этот пляж, а сегодня мы хотим им насладиться".

"Ценю, что мы здесь только гости"

Среди тех, кто попал под волну сопротивления, была 20-летняя Кристина Ващенко, уроженка Мариуполя, которая сейчас живет в Германии. Она приехала на пляж после того, как увидела его в TikTok.

"Я видела фотографии в TikTok и хотела прийти, но мы только что поняли, что здесь протестуют люди, которые живут", — сказала Кристина.

"Так что теперь мы ищем другой пляж, куда можно поехать. Жаль, но я ценю то, что мы гости на их острове, а они живут здесь".

Испания устала от туристов

Ситуация на Майорке является лишь частью общей проблемы. В прошлом году Испания приняла рекордное количество туристов — более 15 миллионов только на Майорке. Это вызвало волну массовых протестов по всей стране.

В столице острова Пальме на улицы вышли более 50 тысяч человек. В Барселоне 2 тысячи 800 участников марша требовали новой экономической модели. Протестующие держали плакаты с лозунгами "Барселона не продается" и "Туристы, идите домой". В некоторых случаях активисты даже обливали туристов водой, в частности тех, кто питался на открытых террасах в популярных районах.

Местные жители говорят, что современная туристическая модель вредит как экологии, так и качеству жизни на островах и в городах. Лозунг "Туристы — вон из нашего района!" стал символом сопротивления тем, кто считает остров собственностью для контента и развлечений.

Как сообщал Фокус, в июне на популярном курорте ввели новые штрафы для туристов.

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