Рай на пляжі зруйновано селфі‑туризмом: узбережжя засмічують тисячі людей на добу (відео)

На іспанському острові Майорка місцеві жителі протестують проти навали туристів, які щодня прибувають до пляжу Кало-дес-Моро. Колись тиха бухта стала популярною серед інфлюенсерів, через що перетворилась на перенаселене та засмічене місце.

Related video

Колись прихована від людського ока локація з кришталево чистою водою та мальовничими скелями стрімко втратила свою автентичність після хвилі публікацій у соцмережах, які спричинили щоденне скупчення тисяч людей, повідомляє Daily Mail.

Вірусна слава й натовпи

Пляж Кало-дес-Моро, що на Майорці, перетворився з відокремленої бухти на гарячу точку масового туризму. Усе почалося з фотографій інфлюенсерів в Instagram і TikTok, які прославили цю локацію як "таємний рай". За підрахунками, у TikTok було опубліковано понад 1 тисячі 300 відео з пляжем, які зібрали близько 10 мільйонів переглядів, а в Instagram – кілька десятків хештегів із його назвою.

Попри спроби туристичних агентств відвернути увагу від популярних пляжів, спрямувавши блогерів у менш відомі куточки, результат виявився зворотним. До Кало-дес-Моро почали прибувати натовпи туристів. Місцева влада зафіксувала до 4 тисяч відвідувачів на день і понад 1 тисячі 200 автомобілів, що прибувають до бухти.

Пісок зникає, сміття зростає

Туристичне навантаження руйнує природу. За словами місцевих мешканців, щодня з пляжу зникає близько 70 кілограмів піску – разом із рушниками, взуттям та іншим майном, яке відпочивальники залишають. Щокварталу бухта втрачає до шести тон піску. Складний доступ через скелі та 120 крутих сходів не зупиняє натовпи, які залишають після себе гори сміття.

На відео видно, як черги з туристів вишиковуються вздовж стежок, чекаючи спуску до пляжу. У деяких кадрах видно, що пісок повністю закритий людьми – ледь проглядається берегова лінія.

Місцеві повстали

У відповідь мешканці організували низку протестів. Понад 300 людей прийшли до бухти з транспарантом: "Давайте окупуємо наші пляжі". Деякі протестувальники залишилися біля автостоянки й роздавали листівки англійською та німецькою мовами, закликаючи туристів залишити цю зону.

На кадрах протесту видно, як жінка блокує прохід до пляжу, а місцеві жителі скандують: "Ідіть, ідіть, ідіть!". Один із активістів звернувся до туристів зі словами: "Ви захопили цей пляж, а сьогодні ми хочемо ним насолодитися".

"Ціную, що ми тут лише гості"

Серед тих, хто потрапив під хвилю спротиву, була 20-річна Христина Ващенко, уродженка Маріуполя, яка нині мешкає в Німеччині. Вона приїхала на пляж після того, як побачила його у TikTok.

"Я бачила фотографії в TikTok і хотіла прийти, але ми щойно зрозуміли, що тут протестують люди, які живуть", – сказала Христина.

"Тож тепер ми шукаємо інший пляж, куди можна поїхати. Шкода, але я ціную те, що ми гості на їхньому острові, а вони живуть тут".

Іспанія втомилася від туристів

Ситуація на Майорці є лише частиною загальної проблеми. Минулого року Іспанія прийняла рекордну кількість туристів – понад 15 мільйонів лише на Майорці. Це спричинило хвилю масових протестів по всій країні.

У столиці острова Пальмі на вулиці вийшли понад 50 тисяч людей. У Барселоні 2 тисячі 800 учасників маршу вимагали нової економічної моделі. Протестувальники тримали плакати з гаслами "Барселона не продається" та "Туристи, йдіть додому". У деяких випадках активісти навіть обливали туристів водою, зокрема тих, хто харчувався на відкритих терасах у популярних районах.

Місцеві мешканці кажуть, що сучасна туристична модель шкодить як екології, так і якості життя на островах та в містах. Гасло "Туристи – геть з нашого району!" стало символом спротиву тим, хто вважає острів власністю для контенту й розваг.

Як повідомляв Фокус, у червні на популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів.

Туристи з наркотиками паралізують Ібіцу: швидка допомога зривається з викликів.