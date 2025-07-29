На популярному курорті запровадили нові штрафи для туристів: що не можна робити

Влада іспанської Малаги вжила рішучих заходів для боротьби з недисциплінованою поведінкою туристів. Для порушників передбачено штрафи до 750 євро.

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У відповідь на численні скарги місцевих жителів, які неодноразово висловлювали невдоволення появою відпочивальників у купальниках і шортах на вулицях міста, мерія запровадила нові правила, що регулюють зовнішній вигляд відвідувачів. Про це повідомляє видання Daily Mail.

З липня в центрі Малаги і на популярних туристичних майданчиках заборонено ходити в купальних костюмах і плавках поза пляжами. Відтепер туристам рекомендується завжди носити верхній одяг у громадських місцях — ця вимога обґрунтована повагою до місцевих жителів і дотриманням гігієнічних норм.

Порушення нових правил тягне за собою штрафи до 750 євро. Такий захід покликаний не тільки зберегти комфорт і порядок у місті, а й підкреслити важливість шанобливого ставлення до традицій і культури Малаги.

У джерелі наголосили, що влада продовжує стежити за дотриманням норм і закликає туристів враховувати встановлені обмеження під час свого відпочинку.

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