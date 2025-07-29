На популярном курорте ввели новые штрафы для туристов: что нельзя делать

Власти испанской Малаги приняли решительные меры для борьбы с недисциплинированным поведением туристов. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 750 евро.

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В ответ на многочисленные жалобы местных жителей, которые неоднократно выражали недовольство появлением отдыхающих в купальниках и шортах на улицах города, мэрия ввела новые правила, регулирующие внешний вид посетителей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

С июля в центре Малаги и на популярных туристических площадках запрещено ходить в купальных костюмах и плавках вне пляжей. Отныне туристам рекомендуется всегда носить верхнюю одежду в общественных местах — это требование обосновано уважением к местным жителям и соблюдением гигиенических норм.

Нарушение новых правил влечет за собой штрафы до 750 евро. Такая мера призвана не только сохранить комфорт и порядок в городе, но и подчеркнуть важность уважительного отношения к традициям и культуре Малаги.

В источнике подчеркнули, что власти продолжают следить за соблюдением норм и призывают туристов учитывать установленные ограничения во время своего отдыха.

Отметим, Фокус писал о трех самых дешевых курортных городах Европы, в которых можно провести летний отпуск в 2025 году. Один из них расположен на берегу Черного моря в Болгарии, два других — на Средиземном (Греция и Италия).

Напоминаем, медиа расспросили украинцев, какие они планируют провести отпуск-2025, и выяснили, какое количество людей имеет желание и возможность поехать за границу.