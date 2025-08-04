"Купалась" в тирамису: как девушка Дурова с "размахом" отпраздновала свое 25-летие (фото)
Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова отметила свой 25-й день рождения на Лазурном берегу Франции. Празднование в Сен-Тропе сопровождалось не только подарками, но и ванной с тирамису.
Как пишет Spletnik, Юлия опубликовала в соцсетях видео и фото с вечеринки. Вместо традиционного торта именинница получила огромную ванну, наполненную тирамису. Это, вероятно, был ироничный подарок от Дурова, который известен своей привычкой принимать ледяные ванны каждое утро.
На одном из снимков видно, как мужчина, похожий на Павла, несет Вавилову в эту ванну на руках. Другое фото с грязным платьем подтверждает, что девушке пришлось "освежиться" в десерте.
"Мне 25 — это, между прочим, четверть века. Я самый счастливый человек в мире. Мне повезло, что вы есть в моей жизни. Спасибо за поздравления и любовь, я люблю вас еще сильнее. И да, это ванна тирамису", — подписала сообщение Юлия.
Кроме того, ранее в своем телеграм-канале 40-летний Павел Дуров публично поздравил любимую с днем рождения и рассказал о подарке — NFT-токен за 15 тысяч TON, что равняется примерно 52 тысячам долларов.
"Моя девушка сегодня празднует 25-летие. Она собирает розовые/фиолетовые подарки в стиле киберпанк, поэтому мне пришлось заплатить $52 500 за плюшевого Пепе", — написал он и предложил подписчикам проголосовать, стоила ли покупка таких затрат. Большинство ответило: да, стоила.
В своем телеграм-канале Вавилова поблагодарила Дурова за поздравление, назвав его милым, и добавила, что вступает в новый год жизни "со смехом и в окружении любимых людей".
Отношения Павла Дурова — что известно о новой избраннице бизнесмена
Как ранее писал Фокус, в 2024 году Павел Дуров подтвердил отношения с Юлией Вавиловой, упомянув, что она потеряла ребенка на десятой неделе беременности из-за остановки сердцебиения плода.
Он также рассказал, что узнал о беременности девушки, находясь под стражей в Париже. Адвокат сообщил ему новость, когда Дуров поинтересовался, почему Юлия не пришла в участок. После освобождения на следующий день девушка лично сообщила ему о беременности — именно в тот момент в городе начался фейерверк в честь открытия Паралимпийских игр.
Кроме этого, Павел Дуров в одном из интервью рассказал, что он является "официальным отцом" шестерых детей от трех разных партнерш, но в клинике, где он начал сдавать биоматериал пятнадцать лет назад, чтобы помочь другу, сказали, что таким образом было зачато более 100 детей в 12 странах. В общем, все эти дети разделят его огромное состояние, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.