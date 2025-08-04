"Купалась" в тирамису: как девушка Дурова с "размахом" отпраздновала свое 25-летие (фото)

Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова отметила свой 25-й день рождения на Лазурном берегу Франции. Празднование в Сен-Тропе сопровождалось не только подарками, но и ванной с тирамису.

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Как пишет Spletnik, Юлия опубликовала в соцсетях видео и фото с вечеринки. Вместо традиционного торта именинница получила огромную ванну, наполненную тирамису. Это, вероятно, был ироничный подарок от Дурова, который известен своей привычкой принимать ледяные ванны каждое утро.

Фото: Из открытых источников Фото: Из открытых источников

На одном из снимков видно, как мужчина, похожий на Павла, несет Вавилову в эту ванну на руках. Другое фото с грязным платьем подтверждает, что девушке пришлось "освежиться" в десерте.

"Мне 25 — это, между прочим, четверть века. Я самый счастливый человек в мире. Мне повезло, что вы есть в моей жизни. Спасибо за поздравления и любовь, я люблю вас еще сильнее. И да, это ванна тирамису", — подписала сообщение Юлия.

Кроме того, ранее в своем телеграм-канале 40-летний Павел Дуров публично поздравил любимую с днем рождения и рассказал о подарке — NFT-токен за 15 тысяч TON, что равняется примерно 52 тысячам долларов.

Фото: Скриншот

"Моя девушка сегодня празднует 25-летие. Она собирает розовые/фиолетовые подарки в стиле киберпанк, поэтому мне пришлось заплатить $52 500 за плюшевого Пепе", — написал он и предложил подписчикам проголосовать, стоила ли покупка таких затрат. Большинство ответило: да, стоила.

В своем телеграм-канале Вавилова поблагодарила Дурова за поздравление, назвав его милым, и добавила, что вступает в новый год жизни "со смехом и в окружении любимых людей".

Отношения Павла Дурова — что известно о новой избраннице бизнесмена

Как ранее писал Фокус, в 2024 году Павел Дуров подтвердил отношения с Юлией Вавиловой, упомянув, что она потеряла ребенка на десятой неделе беременности из-за остановки сердцебиения плода.

Он также рассказал, что узнал о беременности девушки, находясь под стражей в Париже. Адвокат сообщил ему новость, когда Дуров поинтересовался, почему Юлия не пришла в участок. После освобождения на следующий день девушка лично сообщила ему о беременности — именно в тот момент в городе начался фейерверк в честь открытия Паралимпийских игр.

Кроме этого, Павел Дуров в одном из интервью рассказал, что он является "официальным отцом" шестерых детей от трех разных партнерш, но в клинике, где он начал сдавать биоматериал пятнадцать лет назад, чтобы помочь другу, сказали, что таким образом было зачато более 100 детей в 12 странах. В общем, все эти дети разделят его огромное состояние, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.