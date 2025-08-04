"Купалась" у тирамісу: як дівчина Дурова з "розмахом" відсвяткувала своє 25-річчя (фото)

Дівчина засновника Telegram Павла Дурова Юлія Вавілова відзначила свій 25-й день народження на Лазуровому березі Франції. Святкування у Сен-Тропе супроводжувалося не лише подарунками, а й ванною з тирамісу.

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Як пише Spletnik, Юлія опублікувала у соцмережах відео та фото з вечірки. Замість традиційного торта іменинниця отримала величезну ванну, наповнену тирамісу. Це, ймовірно, був іронічний подарунок від Дурова, який відомий своєю звичкою приймати крижані ванни щоранку.

Фото: З відкритих джерел Фото: З відкритих джерел

На одному зі знімків видно, як чоловік, схожий на Павла, несе Вавілову в цю ванну на руках. Інше фото з брудною сукнею підтверджує, що дівчині довелося "освіжитися" в десерті.

"Мені 25 — це, між іншим, чверть століття. Я найщасливіша людина у світі. Мені пощастило, що ви є в моєму житті. Дякую за привітання та любов, я люблю вас ще сильніше. І так, це ванна тирамісу", — підписала допис Юлія.

Крім того, раніше у своєму телеграм-каналі 40-річний Павло Дуров публічно привітав кохану з днем народження та розповів про подарунок — NFT-токен за 15 тисяч TON, що дорівнює приблизно 52 тисячам доларів.

Фото: Скриншот

"Моя дівчина сьогодні святкує 25-річчя. Вона збирає рожеві/фіолетові подарунки в стилі кіберпанк, тому мені довелося заплатити $52 500 за плюшевого Пепе", — написав він і запропонував підписникам проголосувати, чи вартувала покупка таких витрат. Більшість відповіла: так, вартувала.

У своєму телеграм-каналі Вавілова подякувала Дурову за привітання, назвавши його милим, і додала, що вступає в новий рік життя "зі сміхом та в оточенні улюблених людей".

Стосунки Павла Дурова — що відомо про нову обраницю бізнесмена

Як раніше писав Фокус, у 2024 році Павло Дуров підтвердив стосунки з Юлією Вавиловою, згадавши, що вона втратила дитину на десятому тижні вагітності через зупинку серцебиття плода.

Він також розповів, що дізнався про вагітність дівчини, перебуваючи під вартою в Парижі. Адвокат повідомив йому новину, коли Дуров поцікавився, чому Юлія не прийшла до відділку. Після звільнення наступного дня дівчина особисто повідомила йому про вагітність — саме в той момент у місті почався феєрверк на честь відкриття Паралімпійських ігор.

Окрім цього, Павло Дуров у одному з інтерв'ю розповів, що він є "офіційним батьком" шістьох дітей від трьох різних партнерок, але у клініці, де він почав здавати біоматеріал п’ятнадцять років тому, щоб допомогти другу, сказали, що таким чином було зачато понад 100 дітей у 12 країнах. Загалом, усі ці діти розділять його величезні статки, які оцінюються в 13,9 млрд доларів.