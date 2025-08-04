"Купалась" у тирамісу: як дівчина Дурова з "розмахом" відсвяткувала своє 25-річчя (фото)
Дівчина засновника Telegram Павла Дурова Юлія Вавілова відзначила свій 25-й день народження на Лазуровому березі Франції. Святкування у Сен-Тропе супроводжувалося не лише подарунками, а й ванною з тирамісу.
Як пише Spletnik, Юлія опублікувала у соцмережах відео та фото з вечірки. Замість традиційного торта іменинниця отримала величезну ванну, наповнену тирамісу. Це, ймовірно, був іронічний подарунок від Дурова, який відомий своєю звичкою приймати крижані ванни щоранку.
На одному зі знімків видно, як чоловік, схожий на Павла, несе Вавілову в цю ванну на руках. Інше фото з брудною сукнею підтверджує, що дівчині довелося "освіжитися" в десерті.
"Мені 25 — це, між іншим, чверть століття. Я найщасливіша людина у світі. Мені пощастило, що ви є в моєму житті. Дякую за привітання та любов, я люблю вас ще сильніше. І так, це ванна тирамісу", — підписала допис Юлія.
Крім того, раніше у своєму телеграм-каналі 40-річний Павло Дуров публічно привітав кохану з днем народження та розповів про подарунок — NFT-токен за 15 тисяч TON, що дорівнює приблизно 52 тисячам доларів.
"Моя дівчина сьогодні святкує 25-річчя. Вона збирає рожеві/фіолетові подарунки в стилі кіберпанк, тому мені довелося заплатити $52 500 за плюшевого Пепе", — написав він і запропонував підписникам проголосувати, чи вартувала покупка таких витрат. Більшість відповіла: так, вартувала.
У своєму телеграм-каналі Вавілова подякувала Дурову за привітання, назвавши його милим, і додала, що вступає в новий рік життя "зі сміхом та в оточенні улюблених людей".
Стосунки Павла Дурова — що відомо про нову обраницю бізнесмена
Як раніше писав Фокус, у 2024 році Павло Дуров підтвердив стосунки з Юлією Вавиловою, згадавши, що вона втратила дитину на десятому тижні вагітності через зупинку серцебиття плода.
Він також розповів, що дізнався про вагітність дівчини, перебуваючи під вартою в Парижі. Адвокат повідомив йому новину, коли Дуров поцікавився, чому Юлія не прийшла до відділку. Після звільнення наступного дня дівчина особисто повідомила йому про вагітність — саме в той момент у місті почався феєрверк на честь відкриття Паралімпійських ігор.
Окрім цього, Павло Дуров у одному з інтерв'ю розповів, що він є "офіційним батьком" шістьох дітей від трьох різних партнерок, але у клініці, де він почав здавати біоматеріал п’ятнадцять років тому, щоб допомогти другу, сказали, що таким чином було зачато понад 100 дітей у 12 країнах. Загалом, усі ці діти розділять його величезні статки, які оцінюються в 13,9 млрд доларів.