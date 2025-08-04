Романтика на грани смерти: влюбленные чуть не погибли после селфи на побережье (фото)

Прогулка у моря едва не завершилась трагедией для пары, которая остановилась сделать фото на память. Металлические перила под ними не выдержали, и мужчина чудом избежал падения с высоты.

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Как сообщает The Sun, инцидент произошел в Гуроке, что в шотландском Инверклайде. Во время вечерней прогулки 40-летний Бен Уолш вместе со своей 38-летней партнершей Лорой Тейлор решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа, однако оказались в шаге от гибели из-за обвала ограждения на набережной.

Пара, которая приехала в Шотландию на мотоциклах в рамках семейного путешествия, решила остановиться в Гуроке перед поездкой на паром до Аргайла. В момент, когда Бен оперся на перила, конструкция обвалилась, и мужчина повис над 4,5-метровой пропастью.

"Лора была впереди, а я остался позади. Я упал до самого края, но каким-то чудом зацепился ногой за столб и смог удержаться", — рассказал Бен Уолш.

По его словам, родители и подруга начали кричать о помощи. К ним присоединились двое случайных прохожих, и совместными усилиями они вытащили мужчину обратно на набережную.

"Меня вытащили за лодыжку, это был момент абсолютного шока. Женщина побежала вниз, думая, что я сорвусь. Адреналин зашкаливал — я просто не верил, что остался жив", — вспомнил он.

После инцидента Бен и Лора сделали фото, на котором видно сломанные перила. Это стало для них напоминанием о том, насколько хрупкой может быть граница между обыденностью и бедой.

"Это был замечательный вечер — мы поужинали, наслаждались видом и решили сделать обычное фото. И вдруг все изменилось", — добавил мужчина.

Бен, который работает менеджером по обучению в компании National Grid, отметил, что перила имели следы сварки, что может свидетельствовать о недавнем ремонте. "Возможно, кто-то другой, менее удачливый, не имел бы шанса спастись", — отметил он.

Он также отметил, что после падения вместе с родными сумел поставить поручень на место и предупредить других с помощью дорожного конуса. "Я работаю в сфере безопасности — этот случай нужно расследовать. Это вопрос общественной безопасности", — подчеркнул он.

Совет Инверклайда уже оградил опасный участок и начал проверку состояния перил на всей набережной. "Мы знаем об инциденте и сейчас проводим обследование, чтобы установить причину повреждения и предотвратить подобные случаи", — сообщил представитель совета.

Бен подытожил: "Я видел подобные поломанные перила в других городах, в частности в Обане и Девоне. Важно, чтобы каждый был осторожным, позируя для фото вблизи таких конструкций. Вещи, которые должны гарантировать безопасность, не должны представлять опасность".

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