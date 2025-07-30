Невероятная удача: альпинист выжил после спуска на лыжах и падения с горы (видео)

Американский альпинист и турист Мэтт Ренделл решил спуститься с гор вблизи Аспена (штат Калифорния). Но через несколько секунд мужчина потерял контроль над ситуацией, а камера показала жуткие кадры падения и невероятного спасения экстремала.

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Сам мужчина после пережитого говорит, что почти не пострадал и получил лишь несколько царапин и синяков, напоминает эту историю LADBible.

Журналисты пишут, что эта история произошла в мае 2022 года, когда после подъема на вершину Южной Марун-Белл Мэтт начал спуск по восточному склону, но один из его лыжных ботинок зацепился за острый камень. Несмотря на попытки удержаться, Мэтт потерял равновесие и начал стремительно катиться вниз по южному наклону горной вершины.

На видео, записанном на GoPro, слышно, как он кричит, летя с бешеной скоростью. Ситуацию усугубляло то, что Мэтт был убежден: он падает на восточный склон, который ведет к скалам и почти наверняка закончился бы смертельно.

В то же время Мэтту удалось выжить после этого инцидента, а впоследствии в подкасте The Sharp End, где назвал этот инцидент "тяжелым, но ценным уроком". Он подчеркнул, что берет 100% ответственности за то, что произошло, признавая: падения можно было избежать.

"Я чувствовал себя очень уверенно и был в хорошей форме, поэтому на тот момент мне казалось, что это вполне мне по силам. Я думал, что лечу на восточный склон, где меня ждет неминуемая смерть. Я просто ждал момента, когда сорвусь в воздух — и потом будет сильный удар. Я был уверен, что умираю", — рассказывает свои эмоции мужчина в тот момент, когда падал.

Эксперты оценили по видеокадрам скорость падения американского экстремала. Они подсчитали, что мужчина падал с горы со скоростью примерно 72 км/ч, а спасло его несколько факторов.

Именно тот факт, что это было начало мая означал, что снег снизу горы был мягче. Это и дало шанс Мэтту затормозить — он перекатился на живот и начал тормозить локтями, что в конце концов позволило остановить падение и выжить.

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