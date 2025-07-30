Неймовірна вдача: альпініст вижив після спуску на лижах і падіння з гори (відео)

Американський альпініст і турист Метт Ренделл вирішив спуститися з гір поблизу Аспена (штат Каліфорнія). Та через кілька секунд чоловік утратив контроль над ситуацією, а камера показала моторошні кадри падіння і неймовірного порятунку екстремала.

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Сам чоловік після пережитого каже, що майже не постраждав і отримав лише кілька подряпин і синців, нагадує цю історію LADBible.

Журналісти пишуть, що ця історія сталася в травні 2022 року, коли після підйому на вершину Південної Марун-Белл Метт почав спуск східним схилом , але один із його лижних черевиків зачепився за гострий камінь. Попри спроби втриматися, Метт втратив рівновагу й почав стрімко котитися вниз південним нахилом гірської вершини.

На відео, записаному на GoPro, чутно, як він кричить, летячи з шаленою швидкістю. Ситуацію погіршувало те, що Метт був переконаний: він падає на східний схил, який веде до скель і майже напевне закінчився б смертельно.

Водночас Метту вдалося вижити після цього інциденту, а згодом в подкасті The Sharp End, де назвав цей інцидент "важким, але цінним уроком". Він наголосив, що бере 100% відповідальності за те, що сталося, визнаючи: падіння можна було уникнути.

"Я почувався дуже впевнено і був у хорошій формі, тож на той момент мені здавалося, що це цілком мені під силу. Я думав, що лечу на східний схил, де на мене чекає неминуча смерть. Я просто чекав миті, коли зірвуся в повітря — і потім буде сильний удар. Я був упевнений, що помираю", — переповідає свої емоції чоловік у ту мить, коли падав.

Експерти оцінили з відеокадрів швидкість падіння американського екстремала. Вони підрахували, що чоловік падав з гори зі швидкістю приблизно 72 км/год, а врятувало його кілька факторів.

Саме той факт, ще це був початок травня означав, що сніг знизу гори був м’якшим. Це і дало шанс Метту загальмувати — він перекотився на живіт і почав гальмувати ліктями, що врешті-решт дозволило зупинити падіння та вижити.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік впав з мосту, врізався у дерево та ледь не втонув.

Згодом стало відомо, як британець здійснив стрибок з гори Кіліманджаро. Тім Гауелл стрибнув із висоти 5450 метрів, правильно вибравши момент, коли погодні умови були ідеальними.