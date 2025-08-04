Романтика на межі смерті: закохані мало не загинули після селфі на узбережжі (фото)

Прогулянка біля моря ледь не завершилася трагедією для пари, яка зупинилася зробити фото на згадку. Металеві поруччя під ними не витримали, і чоловік дивом уникнув падіння з висоти.

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Як повідомляє The Sun, інцидент стався у Гуроку, що в шотландському Інверклайді. Під час вечірньої прогулянки 40-річний Бен Волш разом зі своєю 38-річною партнеркою Лорою Тейлор вирішили сфотографуватися на тлі морського пейзажу, однак опинилися за крок від загибелі через обвал огорожі на набережній.

Пара, яка приїхала до Шотландії мотоциклами в межах родинної подорожі, вирішила зупинитися в Гуроку перед поїздкою на пором до Аргайла. У момент, коли Бен сперся на поруччя, конструкція обвалилася, і чоловік повис над 4,5-метровою прірвою.

"Лора була попереду, а я залишився позаду. Я впав до самого краю, але якимось дивом зачепився ногою за стовп і зміг утриматися", – розповів Бен Волш.

За його словами, батьки та подруга почали кричати про допомогу. До них приєдналися двоє випадкових перехожих, і спільними зусиллями вони витягли чоловіка назад на набережну.

"Мене витягнули за щиколотку, це був момент абсолютного шоку. Жінка побігла вниз, гадаючи, що я зірвуся. Адреналін зашкалював – я просто не вірив, що залишився живий", – згадав він.

Після інциденту Бен та Лора зробили фото, на якому видно зламані поруччя. Це стало для них нагадуванням про те, наскільки крихкою може бути межа між буденністю та лихом.

"Це був чудовий вечір – ми повечеряли, насолоджувалися краєвидом і вирішили зробити звичайне фото. І раптом усе змінилося", – додав чоловік.

Бен, який працює менеджером з навчання в компанії National Grid, наголосив, що перила мали сліди зварювання, що може свідчити про нещодавній ремонт. "Можливо, хтось інший, менш щасливий, не мав би шансу врятуватися", – зауважив він.

Він також зазначив, що після падіння разом із рідними зумів поставити поручень на місце та попередити інших за допомогою дорожнього конуса. "Я працюю у сфері безпеки – цей випадок потрібно розслідувати. Це питання громадської безпеки", – підкреслив він.

Рада Інверклайда вже огородила небезпечну ділянку та розпочала перевірку стану перил на всій набережній. "Ми знаємо про інцидент і наразі проводимо обстеження, аби встановити причину пошкодження та запобігти подібним випадкам", – повідомив речник ради.

Бен підсумував: "Я бачив подібні поламані перила в інших містах, зокрема в Обані та Девоні. Важливо, щоб кожен був обережним, позуючи для фото поблизу таких конструкцій. Речі, які мають гарантувати безпеку, не повинні становити небезпеку".

Як повідомляв Фокус, альпініст вижив після спуску на лижах і падіння з гори.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік впав з мосту, врізався у дерево та ледь не втонув.