Приобрела замок по цене автомобиля: как девушка изменила жизнь, купив средневековый дворец (видео)

28-летняя женщина отказалась от аренды в большом городе и приобрела 17-комнатный средневековый особняк на Сицилии по цене, значительно меньшей стоимости современного автомобиля. Она начала масштабный ремонт исторического дома и планирует обустроить библиотеку.

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Как сообщает The Sun, молодая женщина купила итальянский дворец за 22 800 фунтов стерлингов (27 тысяч евро), тогда как аналогичная недвижимость в ее родной Канаде стоила бы в полтора-два десятка раз дороже. Видео о ходе ремонтных работ она выкладывает на своем аккаунте в соцсетях, где делится своим опытом.

Историческое здание, датируемое примерно 600 годами, требует существенных вложений и изменений, чтобы стать пригодным для жизни. По словам владелицы здания Кики Ли, ей пришлось переделать несколько комнат под спальню, кухню, ванную и даже библиотеку, которую она планирует создать в память о предыдущем хозяине — сицилийском ученом.

"17 комнат. 27 тысяч евро. 4 месяца работы. Еще далеко до завершения, но мечта постепенно становится реальностью", — рассказала она о процессе ремонта. Также она отметила, что цена стала первой причиной интереса, но со временем она получила гораздо больше — новых друзей, здоровое питание, спокойный образ жизни и прекрасную погоду.

Кики Ли из Канады, которая раньше жила в Лос-Анджелесе, призналась, что долгое время не могла позволить себе жилье в больших городах из-за безумных цен на аренду, которая иногда достигала почти 2 тысяч фунтов в месяц за однокомнатную квартиру. Переезд на Сицилию изменил ее жизнь, а расходы на содержание дома и жизнь там значительно ниже.

По приблизительным подсчетам, общая сумма инвестиций в реставрацию средневекового особняка составит от 101 до 118 тысяч фунтов стерлингов (120-140 тысяч евро). Она стремится создать пространство, где можно собрать родных и друзей, а также организовать спа-центр с джакузи и сауной.

Пока идут ремонтные работы, владелица делит время между Сицилией, Канадой и Лос-Анджелесом. Она уверена, что инвестиция в дом — это не только приобретение недвижимости, но и возможность жить иначе, с большим удовольствием и свободой.

Напоминаем, что в Италии существуют программы по продаже дешевой недвижимости в маленьких городах и деревнях, чтобы привлечь новых жителей. Однако такие дома обычно нуждаются в масштабном ремонте, как в случае с историческим домом Кики.

По словам женщины, приобрести жилье в Италии может почти каждый, ведь для этого не нужно быть гражданином страны или даже ЕС. Это дает уникальную возможность получить жилье в историческом доме по доступной цене и изменить свою жизнь.

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