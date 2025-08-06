Придбала замок за ціною автомобіля: як дівчина змінила життя, купивши середньовічний палац (відео)

28-річна жінка відмовилася від оренди у великому місті та придбала 17-кімнатний середньовічний особняк на Сицилії за ціною, значно меншою за вартість сучасного автомобіля. Вона почала масштабний ремонт історичного будинку та планує облаштувати бібліотеку.

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Як повідомляє The Sun, молода жінка купила італійський палац за 22 800 фунтів стерлінгів (27 тисяч євро), тоді як аналогічна нерухомість у її рідній Канаді коштувала б у півтора-два десятки разів дорожче. Відео про перебіг ремонтних робіт вона викладає на своєму акаунті у соцмережах, де ділиться своїм досвідом.

Історична будівля, що датується приблизно 600 роками, потребує суттєвих вкладень і змін, щоб стати придатною для життя. За словами власниці будівлі Кікі Лі, їй довелося переробити кілька кімнат під спальню, кухню, ванну і навіть бібліотеку, яку вона планує створити в пам’ять про попереднього господаря — сицилійського вченого.

"17 кімнат. 27 тисяч євро. 4 місяці роботи. Ще далеко до завершення, але мрія поступово стає реальністю", — розповіла вона про процес ремонту. Також вона відзначила, що ціна стала першою причиною інтересу, але з часом вона отримала значно більше — нових друзів, здоровіше харчування, спокійний спосіб життя та чудову погоду.

Кікі Лі з Канади, яка раніше жила у Лос-Анджелесі, зізналася, що тривалий час не могла дозволити собі житло у великих містах через шалені ціни на оренду, яка іноді сягала майже 2 тисяч фунтів на місяць за однокімнатну квартиру. Переїзд на Сицилію змінив її життя, а витрати на утримання будинку та життя там значно нижчі.

За приблизними підрахунками, загальна сума інвестицій у реставрацію середньовічного особняка становитиме від 101 до 118 тисяч фунтів стерлінгів (120–140 тисяч євро). Вона прагне створити простір, де можна зібрати рідних та друзів, а також організувати спа-центр з джакузі і сауною.

Поки тривають ремонтні роботи, власниця ділить час між Сицилією, Канадою та Лос-Анджелесом. Вона впевнена, що інвестиція у будинок — це не лише придбання нерухомості, а й можливість жити інакше, з більшим задоволенням і свободою.

Нагадуємо, що в Італії існують програми з продажу дешевої нерухомості в маленьких містах і селах, щоб залучити нових мешканців. Однак такі будинки зазвичай потребують масштабного ремонту, як у випадку з історичним будинком Кікі.

За словами жінки, придбати житло в Італії може майже кожен, адже для цього не потрібно бути громадянином країни чи навіть ЄС. Це дає унікальну можливість отримати житло в історичному будинку за доступною ціною і змінити своє життя.

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