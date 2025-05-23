На вершині світу: який вигляд має копія замку Disney, яка продається за $13,5 млн (відео)

Будинок у Вайомінгу (США), який виглядає, як втілений у реальність замок Disney, виставлений на продаж у квітні минулого року, подешевшав на $500 тисяч і тепер коштує $13,5 млн.

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Про це пише The New York Post.

Прообразом будівлі став німецький замок Нойшванштайн, який 1869 року король Баварії Людвіг II спорудив у віддаленому куточку Альп. Будівельний магнат, нині покійний Деон Гайнер, побачивши його, буквально закохався в монументальну споруду і вирішив створити щось подібне на американському Середньому Заході.

Замок Хайнера площею 880 квадратних метрів, розташований у Бедфорді, штат Вайомінг, був побудований 1992 року. Тільки на укладання мільйона цегли, необхідного для зведення оригінального будинку, пішло вісім років.

На будівництво задньої прибудови витратили ще п'ять років. Вона зроблена з монолітного бетону, якого знадобилося понад 5,5 тис. кубометрів, з довгими вузькими вікнами, як у справжньому старовинному замку з баштами, башточками і башточками, а також склепінчастими стелями.

Замок Деона Хайнера в Бедфорді, штат Вайомінг

Найвища вежа, до якої ведуть гвинтові сходи з нержавіючої сталі, сягає 30 метрів заввишки, пропонуючи 360-градусний вид на сільський ліс і гори. Члени сім'ї розповідали, що спостерігали за штормами в найвищому шпилі і дивилися зверху на блискавки.

Незважаючи на дещо застарілий дизайн екстер'єру, 40 кімнат маєтку користуються перевагами сучасних зручностей, як-от великі вікна, що пропускають багато світла, та імпортні кам'яні підлоги з підігрівом. У ньому п'ять спалень і сім ванних кімнат, велике сховище, теплиця на валу, ігрова кімната і тренажерний зал.

Величезна кухня з двома обідніми зонами має великі вбудовані столи, за якими можуть розміститися від 10 до 12 осіб. Також у замку є домашній кінотеатр і кілька великих кімнат, де можна збиратися для вечірок і подібних заходів.

У ньому також присутні підземна система тунелів із секретними входами, ліфт і вертолітний майданчик.

Загалом, будинок може похвалитися відносною відокремленістю, унікальною архітектурою і приголомшливими пейзажами.

"Він розташований на вершині пагорба, і у вас є краєвиди в усіх напрямках. Це просто прекрасне місце", — кажуть ріелтори.

37 лісистих акрів, на яких розташований замок, включають пішохідні та велосипедні доріжки, а територія обгороджена цегляним парканом.

Раніше Фокус писав, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безоплатно, а також розповідав, що стару церкву з вівтарем і дзвоном переобладнали на будинок і виставили на продаж.