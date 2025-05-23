На вершине мира: как выглядит копия замка Disney, которая продается за $13,5 млн (видео)

Дом в Вайоминге (США), который выглядит, как воплощенный в реальность замок Disney, выставленный на продажу в апреле прошлого года, подешевел на $500 тысяч и теперь стоит $13,5 млн.

Related video

Об этом пишет The New York Post.

Прообразом здания стал немецкий замок Нойшванштайн, который в 1869 году король Баварии Людвиг II воздвиг в отдаленном уголке Альп. Строительный магнат, ныне покойный Деон Хайнер, увидев его, буквально влюбился в монументальное ссоружение и решил создать нечто подобное на американском Среднем Западе.

Замок Хайнера площадью 880 квадратных метров, расположенный в Бедфорде, штат Вайоминг, был построен в 1992 году. Только на укладку миллиона кирпичей, необходимого для возведения оригинального дома, ушло восемь лет.

На строительство задней пристройки потратили еще пять лет. Она сделана из монолитного бетона, которого понадобилось свыше 5,5 тыс. кубометров, с длинными узкими окнами, как в настоящем старинном замке с башнями, башенками и башенками, а также сводчатыми потолками.

Замок Деона Хайнера в Бедфорде, штат Вайоминг

Самая высокая башня, к которой ведет винтовая лестница из нержавеющей стали, достигает 30 метров в высоту, предлагая 360-градусный вид на сельский лес и горы. Члены семьи рассказывали, что наблюдали за штормами в самом высоком шпиле и смотрели сверху на молнии.

Несмотря на несколько устаревший дизайн экстерьера, 40 комнат поместья пользуются преимуществами современных удобств, таких как большие окна, пропускающие много света, и импортные каменные полы с подогревом. В нем пять спален и семь ванных комнат, большое хранилище, теплица на валу, игровая комната и тренажерный зал.

Огромная кухня с двумя обеденными зонами имеет большие встроенные столы, за которыми могут разместиться от 10 до 12 человек. Также в замке есть домашний кинотеатр и несколько больших комнат, где можно собираться для вечеринок и подобных мероприятий.

В нем также присутствуют подземная система туннелей с секретными входами, лифт и вертолетная площадка.

В целом, дом может похвастаться относительной уединенностью, уникальной архитектурой и потрясающими пейзажами.

"Он расположен на вершине холма, и у вас есть виды во всех направлениях. Это просто прекрасное место", – говорят риэлторы.

37 лесистых акров, на которых расположен замок, включают пешеходные и велосипедные дорожки, а территория огорожена кирпичным забором.

Ранее Фокус писал, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно, а также рассказывал, что старую церковь с алтарем и колоколом переоборудовали в дом и выставили ​​на продажу.