Bild отозвал статью о "дочери Путина" из-за подозрения в фейковом аккаунте

Немецкое издание Bild сняло со своего сайта нашумевшую публикацию о Луизе Розовой — девушке, которую многие считают внебрачной дочерью президента России Владимира Путина. Причиной такого решения стали сомнения относительно правдивости Telegram-аккаунта, где были обнародованы ее якобы заявления.

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Как сообщили в официальном комментарии редакции, в воскресенье Bild опубликовал материал, в котором говорилось о громких словах 22-летней Луизы Розовой о жизни в изгнании, войне против Украины и ее отношении к отцу. Однако впоследствии в сети появились предположения, что аккаунт, с которого были взяты цитаты, может быть фейковым и только выдавать себя за официальную страницу Розовой.

Сейчас Bild проводит внутреннее расследование и временно отзывает публикацию в качестве меры пресечения.

Кроме этого, в 2022 году издание OBOZREVATEL исследовал фейковую страницу в Instagram, которая выдавала себя за аккаунт Елизаветы Кривоногих, известной как Луиза Розова — вероятной дочери Путина. Там появился пост, где она якобы осуждает войну против Украины, выражает симпатию к украинцам и задает риторические вопросы о действиях российских властей.

Пост быстро распространился в соцсетях, однако журналисты выяснили, что аккаунт ненастоящий. Настоящий профиль Розовой был закрыт, а фейковая страница имела другой никнейм, чужие фото и несвойственный ей стиль сообщений. После скандала страницу удалили, но впоследствии восстановили, снова выдавая за настоящую.

Что "дочь Путина" писала в своих социальных сетях

Ранее 22-летняя Елизавета Кривоногих, известная как Луиза Розова и которую СМИ называют внебрачной дочерью Владимира Путина, обнародовала в Instagram и Telegram серию эмоциональных сообщений. В них она открыто осудила войну против Украины, подчеркнула неприемлемость насилия, выразила соболезнования украинцам и намекнула на ответственность Путина за происходящие трагедии.

Кривоногих также заявила, что не имеет никакого влияния на политические решения и раскритиковала тех, кто возлагает на нее вину только из-за ее происхождения. В отдельной заметке она призналась, что ее семья никогда не слышала ее голоса, и спросила, должна ли она отвечать за действия людей, которые не считаются с ее мнением.

Ранее Фокус писал, что Елизавета Кривоногих, которую считают внебрачной дочерью Путина, работает куратором в парижских галереях Studio Albatros и L gallery, где выставляются работы украинских и российских художников, выступающих против войны.