Bild відкликав статтю про "доньку Путіна" через підозру у фейковому акаунті

Німецьке видання Bild зняло зі свого сайту гучну публікацію про Луїзу Розову — дівчину, яку багато хто вважає позашлюбною донькою президента Росії Володимира Путіна. Причиною такого рішення стали сумніви щодо правдивості Telegram-акаунту, де були оприлюднені її нібито заяви.

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Як повідомили в офіційному коментарі редакції, у неділю Bild опублікував матеріал, у якому йшлося про гучні слова 22-річної Луїзи Розової про життя у вигнанні, війну проти України та її стосунок до батька. Проте згодом в мережі з’явилися припущення, що акаунт, з якого були взяті цитати, може бути фейковим і лише видавати себе за офіційну сторінку Розової.

Наразі Bild проводить внутрішнє розслідування і тимчасово відкликає публікацію як запобіжний захід.

Окрім цього, у 2022 році видання OBOZREVATEL дослідив фейкову сторінку в Instagram, яка видавала себе за акаунт Єлизавети Кривоногих, відомої як Луїза Розова — ймовірної доньки Путіна. Там з’явився допис, де вона нібито засуджує війну проти України, висловлює симпатію до українців і ставить риторичні запитання про дії російської влади.

Пост швидко поширився в соцмережах, однак журналісти з’ясували, що акаунт несправжній. Справжній профіль Розової був закритий, а фейкова сторінка мала інший нікнейм, чужі фото та непритаманний їй стиль дописів. Після скандалу сторінку видалили, але згодом відновили, знову видаючи за справжню.

Що "донька Путіна" писала у своїх соціальних мережах

Раніше 22-річна Єлизавета Кривоногих, відома як Луїза Розова і яку ЗМІ називають позашлюбною донькою Володимира Путіна, оприлюднила в Instagram і Telegram серію емоційних дописів. У них вона відкрито засудила війну проти України, наголосила на неприйнятності насильства, висловила співчуття українцям і натякнула на відповідальність Путіна за трагедії, що відбуваються.

Кривоногих також заявила, що не має жодного впливу на політичні рішення і розкритикувала тих, хто покладає на неї провину лише через її походження. В окремому дописі вона зізналася, що її родина ніколи не чула її голосу, й запитала, чи повинна вона відповідати за дії людей, які не рахуються з її думкою.

Раніше Фокус писав, що Єлизавета Кривоногих, яку вважають позашлюбною донькою Путіна, працює кураторкою у паризьких галереях Studio Albatros і L gallery, де виставляються роботи українських та російських митців, що виступають проти війни.