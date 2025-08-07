7 августа 2025 года: преподобного Пимена — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и спешить куда-либо.
Что случилось 7 августа?
Сегодня православная церковь почитает память преподобного Пимена. Он с самого детства был болен, но решил принять монашеский постриг. Всю жизнь он верно служил Богу, терпя физические муки. Однажды он даже сам исцелил монаха, у которого были такие же проблемы. Пимену удалось выздороветь только за три дня до смерти.
Что нельзя делать 7 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- спешить;
- пугать птиц;
- выходить из дому ночью.
Народные приметы и поверья:
- аисты собрались улетать — к холодной осени;
- аист стоит на одном месте — к хорошему урожаю;
- увидели полет аиста — счастливый знак;
- на дубе много желудей — зима будет теплой.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Михаил, Петр, Феодосий.
Родились 7 августа:
1819 год – Пантелеймон Кулиш, украинский писатель,, фольклорист, редактор и издатель;
1966 год — Джимми Уэйлс, основатель "Википедии";
1982 год – Яна Клочкова, украинская многократная олимпийская чемпионка по плаванию.
Также в этот день:
1932 год — в СССР принимают "Закон о пяти колосьях";
1993 год – часть Букингемского дворца открыли для туристов;
2000 год – японцы изобрели водородный электромобиль;
2008 год – начало русско-грузинской войны.
Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.