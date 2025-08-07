7 серпня 2025 року: преподобного Пимена — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і поспішати куди-небудь.

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Що сталося 7 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Пимена. Він із самого дитинства був хворий, але вирішив прийняти чернечий постриг. Усе життя він вірно служив Богу, терплячи фізичні муки. Одного разу він навіть сам зцілив ченця, у якого були такі ж проблеми. Пімену вдалося одужати тільки за три дні до смерті.

Що не можна робити 7 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

поспішати;

лякати птахів;

виходити з дому вночі.

Народні прикмети та повір'я:

лелеки зібралися відлітати — до холодної осені;

лелека стоїть на одному місці — до гарного врожаю;

побачили політ лелеки — щасливий знак;

на дубі багато жолудів — зима буде теплою.

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій.

Народилися 7 серпня:

1819 рік — Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, редактор і видавець;

1966 рік — Джиммі Вейлз, засновник "Вікіпедії";

1982 рік — Яна Клочкова, українська багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання.

Також цього дня:

1932 рік — у СРСР ухвалюють "Закон про п'ять колосків";

1993 рік — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;

2000 рік — японці винайшли водневий електромобіль;

2008 рік — початок російсько-грузинської війни.

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