"Квартал 95" включил игнор: Zwyntar рассказал о ходе конфликта из-за песни (видео)

После скандала в мае вокруг использования мелодии песни "Мексиканец" без разрешения, группа Zwyntar заявила, что студия "Квартал 95" полностью игнорирует попытки урегулировать ситуацию мирным путем. Музыканты не исключают, что дело придется решать в суде.

Как рассказали участники группы Zwyntar в интервью для проекта "СучЦукрМуз", конфликт со студией "Квартал 95" возник после того, как юмористы использовали мелодию их песни "Мексиканец", несмотря на официальный отказ дать разрешение. В студии наложили на оригинальную мелодию собственный текст и представили номер как пародию. Впрочем, музыканты отрицают, что это была именно пародия: по их словам, в тексте нет никакой связи с оригиналом, а само произведение не имеет признаков сатиры или аллюзии, поэтому речь идет скорее о производном произведении, созданном без разрешения.

Группа отметила, что сначала пыталась решить ситуацию мирно — официально обратилась в студию и предложила процедуру медиации. По их словам, это современная европейская практика, когда стороны садятся за стол переговоров в присутствии медиатора, чтобы прийти к согласию без суда. Впрочем, ни на одно из многочисленных обращений — ни электронных, ни бумажных — ответа со стороны "Квартала 95" так и не поступило.

Музыканты утверждают, что студия полностью проигнорировала все попытки наладить диалог, поэтому им не остается ничего другого, как рассматривать юридические пути решения вопроса. Они подчеркнули, что не стремились к скандалу, но пренебрежение со стороны студии заставляет их действовать. В данный момент адвокат группы занимается подготовкой материалов, и процесс, по словам участников Zwyntar, постепенно продвигается — хоть и медленно, но в нужном направлении.

Что известно о конфликте "Квартал 95" и группы Zwyntar

Напомним, что еще в мае группа опубликовала на своей странице в Facebook заявление о нарушении авторских прав со стороны "Квартала 95". В нем отмечалось, что 10 мая 2025 года во время концерта студия использовала музыку из песни "Мексиканец" без разрешения, создав на ее основе новый номер, который не имеет признаков пародии. Перед этим, 11 апреля, музыкальный редактор студии обращалась к группе с просьбой о разрешении на использование трека, однако получила категорический отказ.

В ответ редактор лишь уточнила, кому принадлежат авторские права, и исчезла. Несмотря на отказ, студия все же использовала мелодию, ссылаясь на ст. 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах". В то же время, как подчеркнули музыканты, именно эта статья не регулирует вопрос пародий — вместо этого речь идет о п. 9 ч. 2 ст. 22, где четко указано, что пародия должна иметь сатирический или комический характер.

""Произведение искусства", которое было создано студией 95-й квартал, по нашему мнению, никоим образом не подпадает под определение термина "пародия" в понимании закона, поскольку никоим образом не имеет в своем содержании комического и сатирического характера по отношению к событиям в созданной нами песне "Мексиканец". Студия просто взяла нашу музыку и положила на нее собственные слова", — говорится в заявлении группы.

Также музыканты указали, что видео с выступлением было загружено на YouTube, однако в его описании нет ссылки на официальный канал Zwyntar. Зато студия линкует на сторонний ресурс, что затрудняет возможность подать официальную жалобу о нарушении прав на YouTube.

"Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии 95 квартал. Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", — подытожили участники Zwyntar.

В заявлении также говорится, что эта публикация в соцсети считается досудебной претензией. Если объяснений от студии так и не поступит, музыканты готовы передать дело в суд.

Другие громкие скандалы вокруг "Квартала 95"

Напомним, это не первый скандал, связанный с деятельностью студии "Квартал 95". В частности, в конце декабря 2024 года на YouTube-канале студии появился архивный выпуск с шуткой о погибшей языковеде Ирине Фарион, что вызвало возмущение в сети. Впоследствии "Квартал 95" опубликовал извинения в Instagram, объяснив, что не контролирует выбор эпизодов для повторного показа — это решение принимает телеканал. Актеры также принесли извинения семье Ирины Фарион.

Еще один громкий инцидент случился после номера о военных из ТЦК, в котором актеры появились в настоящей военной форме с погонами. Пародия на руководителя Ровенского ТЦК, оказавшегося в центре скандала, вызвала волну критики и возмущения в соцсетях.

Однако больше всего возмущения вызвал номер с участием актрисы Ирины Гатун, которая сыграла в неудачной сцене "Квартала 95" о переселенке из Скадовска. Сама актриса уже извинилась перед теми, кого этот эпизод действительно задел.