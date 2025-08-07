"Квартал 95" включив ігнор: Zwyntar розповів про перебіг конфлікту через пісню (відео)

Після скандалу у травні навколо використання мелодії пісні "Мексиканець" без дозволу, гурт Zwyntar заявив, що студія "Квартал 95" повністю ігнорує спроби врегулювати ситуацію мирним шляхом. Музиканти не виключають, що справу доведеться вирішувати у суді.

Related video

Як розповіли учасники гурту Zwyntar в інтерв’ю для проєкту "СучЦукрМуз", конфлікт зі студією "Квартал 95" виник після того, як гумористи використали мелодію їхньої пісні "Мексиканець", попри офіційну відмову дати дозвіл. У студії наклали на оригінальну мелодію власний текст і представили номер як пародію. Утім, музиканти заперечують, що це була саме пародія: за їхніми словами, у тексті немає жодного зв’язку з оригіналом, а сам твір не має ознак сатири чи алюзії, тож мова йде радше про похідний твір, створений без дозволу.

Гурт наголосив, що спочатку намагався вирішити ситуацію мирно — офіційно звернувся до студії та запропонував процедуру медіації. За їхніми словами, це сучасна європейська практика, коли сторони сідають за стіл переговорів у присутності медіатора, щоб дійти згоди без суду. Втім, на жодне з численних звернень — ані електронних, ані паперових — відповіді з боку "Кварталу 95" так і не надійшло.

Музиканти стверджують, що студія повністю проігнорувала всі спроби налагодити діалог, тож їм не залишається нічого іншого, як розглядати юридичні шляхи вирішення питання. Вони підкреслили, що не прагнули скандалу, але зневага з боку студії змушує їх діяти. Наразі адвокат гурту займається підготовкою матеріалів, і процес, за словами учасників Zwyntar, поступово просувається — хоч і повільно, але в потрібному напрямку.

Інтерв"ю дарк-кантрі-гурт Zwyntar для проєкту "СучЦукрМуз"

Що відомо про конфлікт "Квартал 95" та гурту Zwyntar

Нагадаємо, що ще у травні гурт опублікував на своїй сторінці у Facebook заяву про порушення авторських прав з боку "Кварталу 95". У ній зазначалося, що 10 травня 2025 року під час концерту студія використала музику з пісні "Мексиканець" без дозволу, створивши на її основі новий номер, який не має ознак пародії. Перед цим, 11 квітня, музична редакторка студії зверталася до гурту з проханням про дозвіл на використання треку, однак отримала категоричну відмову.

У відповідь редакторка лише уточнила, кому належать авторські права, і зникла. Попри відмову, студія все ж використала мелодію, посилаючись на ст. 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права". Водночас, як підкреслили музиканти, саме ця стаття не регулює питання пародій — натомість йдеться про п. 9 ч. 2 ст. 22, де чітко зазначено, що пародія повинна мати сатиричний чи комічний характер.

Zwyntar - переписка з редактором "Кварталу 95" Фото: Скриншот

""Витвір мистецтва", який був створений студією 95-й квартал, на нашу думку, жодним чином не підпадає під визначення терміну "пародія" у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру по відношенню до подій у створеній нами пісні "Мексиканець". Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова", — йдеться у заяві гурту.

Також музиканти вказали, що відео з виступом було завантажене на YouTube, однак у його описі немає посилання на офіційний канал Zwyntar. Натомість студія лінкує на сторонній ресурс, що ускладнює можливість подати офіційну скаргу про порушення прав на YouTube.

"Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії 95 квартал. Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі", — підсумували учасники Zwyntar.

У заяві також йдеться, що ця публікація в соцмережі вважається досудовою претензією. Якщо пояснень від студії так і не надійде, музиканти готові передати справу до суду.

Інші гучні скандали навколо "Кварталу 95"

Нагадаємо, це не перший скандал, пов’язаний із діяльністю студії "Квартал 95". Зокрема, наприкінці грудня 2024 року на YouTube-каналі студії з’явився архівний випуск із жартом про загиблу мовознавицю Ірину Фаріон, що спричинило обурення в мережі. Згодом "Квартал 95" опублікував вибачення в Instagram, пояснивши, що не контролює вибір епізодів для повторного показу — це рішення ухвалює телеканал. Актори також перепросили родину Ірини Фаріон.

Ще один гучний інцидент трапився після номера про військових з ТЦК, у якому актори з'явилися у справжній військовій формі з погонами. Пародія на керівника Рівненського ТЦК, що опинився в центрі скандалу, викликала хвилю критики й обурення в соцмережах.

Однак найбільше обурення викликав номер за участю акторки Ірини Гатун, яка зіграла в невдалій сцені "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська. Сама акторка вже вибачилася перед тими, кого цей епізод дійсно зачепив.