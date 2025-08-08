8 августа 2025 года: епископа Мирона Критского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и строить планы.

Что случилось 8 августа?

Сегодня православная церковь почитает память епископа Мирона Критского. Он занимался земледелием, был семейным и добродушным, помогал всем, кто обращался к нему. Однажды, застав на своем владении воров, Мирон сам помог им поднять мешки с зерном на плечи. Своим великодушием он так пристыдил воров, что в последующем они стали вести честную жизнь.

Что нельзя делать 8 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

строить планы на далекое будущее;

мыть полы в доме.

Народные приметы и поверья:

какая погода 21 августа, таким будет январь;

утром роса и туман – погода днем будет хорошей;

в лесу много ягод — к холодной зиме;

на рябине листья уже красные — зима будет морозной.

День ангела празднуют:

Герман, Григорий, Емельян, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

Также в этот день:

1627 год — в Киеве выпускают первый словарь украинского языка "Лексикон словенороский" Памвы Беринды;

1911 год — из Лувра (Париж) похищают картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда"), которую нашли только два года спустя в Королевстве Италия;

1914 год — Ян Нагурский совершает первый в мире полет в Арктику.

Родились 8 августа:

1988 год — Принцесса Беатриса Йоркская, член королевской семьи Великобритании, дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III.

Также в этот день:

1899 год — американец А. Маршалл получил патент на холодильник;

1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы;

2000 год – ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписал антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.

