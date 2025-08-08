8 серпня 2025 року: єпископа Мирона Критського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і будувати плани.

Related video

Що сталося 8 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять єпископа Мирона Критського. Він займався землеробством, був сімейним і добродушним, допомагав усім, хто звертався до нього. Одного разу, заставши на своєму володінні злодіїв, Мирон сам допоміг їм підняти мішки із зерном на плечі. Своєю великодушністю він так присоромив злодіїв, що надалі вони стали вести чесне життя.

Що не можна робити 8 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

будувати плани на далеке майбутнє;

мити підлогу в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

яка погода 21 серпня, таким буде січень;

вранці роса й туман — погода вдень буде гарною;

у лісі багато ягід — до холодної зими;

на горобині листя вже червоне — зима буде морозною.

День ангела святкують:

Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Мирон, Микола, Федір.

Також цього дня:

1627 рік — у Києві випускають перший словник української мови "Лексикон словенороський" Памви Беринди;

1911 рік — з Лувру (Париж) викрадають картину Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" ("Джоконда"), яку знайшли тільки через два роки в Королівстві Італія;

1914 рік — Ян Нагурський здійснює перший у світі політ в Арктику.

Народилися 8 серпня:

1988 рік — Принцеса Беатріса Йоркська, член королівської сім'ї Великої Британії, дочка Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III.

Також цього дня:

1899 рік — американець А. Маршалл отримав патент на холодильник;

1949 рік — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи;

2000 рік — вчені офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;

2004 рік — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.