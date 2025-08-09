9 августа 2025 года: апостола Матфея — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и ссориться.
Что случилось 9 августа?
Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Матфея. Он с раннего детства интересовался христианской культурой и изучал священные писания. Когда миру явился Иисус Христос, Матфей одним из первых осознал, что это Мессия, и был предан Богу. Из-за этого он попал в список 70 апостолов, а после Вознесения Господнего и в число 12 апостолов. Умер после осуждения за распространение христианства.
Что нельзя делать 9 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- ссориться и злословить;
- менять место работы.
Народные приметы и поверья:
- дует южный ветер — зимой будет много снега;
- какая сегодня погода — такая же будет еще долго;
- утром много росы — будет теплый и ясный день;
- плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.
День ангела празднуют:
Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.
Родились 9 августа:
1938 год — Леонид Кучма, президент Украины (1994–2004);
1963 год — Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.
Также в этот день:
1483 год — открыли Сикстинскую капеллу;
1803 год — первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном;
1910 год — американец Алва Фишер получил патент на электрическую стиральную машину;
1945 год — взрыв атомной бомбы в Нагасаки.
