9 серпня 2025 року: апостола Матвія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і сваритися.

Що сталося 9 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матвія. Він з раннього дитинства цікавився християнською культурою і вивчав священні писання. Коли світові з'явився Ісус Христос, Матвій одним із перших усвідомив, що це Месія, і був відданий Богові. Через це він потрапив до списку 70 апостолів, а після Вознесіння Господнього і до числа 12 апостолів. Помер після засудження за поширення християнства.

Що не можна робити 9 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

сваритися і злословити;

змінювати місце роботи.

Народні прикмети та повір'я:

дме південний вітер — взимку буде багато снігу;

яка сьогодні погода — така ж буде ще довго;

вранці багато роси — буде теплий і ясний день;

погана погода — наступного року буде слабкий урожай.

День ангела святкують:

Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.

Народилися 9 серпня:

1938 рік — Леонід Кучма, президент України (1994-2004);

1963 рік — Вітні Г'юстон, американська співачка, актриса, продюсерка, фотомодель.

Також цього дня:

1483 рік — відкрили Сикстинську капелу;

1803 рік — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом Фултоном;

1910 рік — американець Алва Фішер отримав патент на електричну пральну машину;

1945 рік — вибух атомної бомби в Нагасакі.

