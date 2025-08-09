9 серпня 2025 року: апостола Матвія — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і сваритися.
Що сталося 9 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого апостола Матвія. Він з раннього дитинства цікавився християнською культурою і вивчав священні писання. Коли світові з'явився Ісус Христос, Матвій одним із перших усвідомив, що це Месія, і був відданий Богові. Через це він потрапив до списку 70 апостолів, а після Вознесіння Господнього і до числа 12 апостолів. Помер після засудження за поширення християнства.
Що не можна робити 9 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- сваритися і злословити;
- змінювати місце роботи.
Народні прикмети та повір'я:
- дме південний вітер — взимку буде багато снігу;
- яка сьогодні погода — така ж буде ще довго;
- вранці багато роси — буде теплий і ясний день;
- погана погода — наступного року буде слабкий урожай.
День ангела святкують:
Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій, Іван.
Народилися 9 серпня:
1938 рік — Леонід Кучма, президент України (1994-2004);
1963 рік — Вітні Г'юстон, американська співачка, актриса, продюсерка, фотомодель.
Також цього дня:
1483 рік — відкрили Сикстинську капелу;
1803 рік — перша демонстрація пароплава, винайденого Робертом Фултоном;
1910 рік — американець Алва Фішер отримав патент на електричну пральну машину;
1945 рік — вибух атомної бомби в Нагасакі.
