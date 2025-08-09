"Голливудская трагедия": покойный звезда "Друзей" Мэтью Перри вернется на экраны (видео)

Мэтью Перри заставил весь мир смеяться, играя Чендлера Бинга в сериале "Друзья", но его реальная история оказалась гораздо более душераздирающей, чем можно было предположить по его острым шуткам.

Related video

Историю актера в трогательном документальном фильме "Мэттью Перри: Голливудская трагедия" покажет телеканал ITV, пишет Mirror.

Часовой фильм приоткрывает завесу тайны над личной борьбой Мэтью Перри с травмами и внутренними терзаниями. Что еще важнее, программа исследует зависимость, настолько сильную, что она повлияла на каждую главу жизни Мэтью и в конечном итоге положила ей конец.

В документальный фильм вошли эксклюзивные интервью с журналистами, друзьями-знаменитостями и представителями правоохранительных органов, а также отрывки из автобиографических мемуаров Мэтью 2022 года "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", в которых он вспоминает свой путь к славе и борьбу с алкоголем и наркотиками на протяжении всей жизни.

Мэтью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года и вырос в Оттаве, Канада, после развода родителей. Его мать, Сюзанна, журналистка и пресс-секретарь бывшего премьер-министра Канады Пьера Трюдо, воспитывала его, пока отец, американский актер Джон Беннетт Перри, часто отсутствовал. Отношения отца и сына были натянутыми и осложнялись расстоянием.

"Я видел его лицо чаще по телевизору или в журналах, чем в реальности. Возможно, именно поэтому я стал актером", — вспоминал Мэтью, который начал карьеру на этом поприще еще в школьные годы.

Еще ребенком, в 14 лет, Мэтью впервые попробовал алкоголь – выпив бутылку вина и почувствовал себя лучше, чем когда-либо в жизни, признавался он впоследствии.

Страсть Мэтью усугубилась во время съемок фильма "Поспешишь людей насмешишь" (Fools Rush In) с Сальмой Хайек в 1996 году. После аварии на гидроцикле на озере Мид в Неваде Мэтью начал принимать опиоиды, что в итоге стало его самой разрушительной зависимостью.

"Произошла авария и он пострадал. Ему дали опиаты от боли — так началась новая зависимость. В тот момент он еще не осознавал своих проблем с алкоголем. Но с обезболивающими все вышло на новый уровень", — рассказывает в документальном фильме американская репортерша Дебора Уилкер.

Его проблемы были не только за кадром. Зрители видели, как он изменялся на протяжении разных сезонов "Друзей".

Несмотря на попытки Мэтью обрести трезвость, зависимость продолжала тянуть его обратно. Мощный анестетик кетамин, легально используемый в США в низких дозах для лечения резистентной депрессии и тревожных расстройств, стал его любимым наркотиком.

28 октября 2023 года Мэтью был найден без признаков жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Позже токсикологическое заключение подтвердило, что он скончался от острого отравления кетамином.

Обновленная версия фильма, посвященная восхождению к славе и зависимостям, которые артист так и не смог преодолеть, выйдет в эфир 18 августа, за день до 56-го дня рождения звезды. Документальный фильм, созданный по заказу NBC, впервые показали на американском потоковом сервисе Peacock в феврале этого года. В новом "издании" включены подробности судебного процесса над доктором Сальвадором Пласенсиа, которого обвиняют в том, что он давал Мэтью Перри кетамин.

Напомним, личный врач покойного голливудского актера Мэттью Перри Сальвадор Пласенсия признался в суде, что поставлял звезде "Друзей" кетамин без медицинского назначения и даже иногда лично приезжал, чтобы сделать ему инъекцию.

За три последних дня жизни актер получил 27 уколов кетамина.