"Голлівудська трагедія": покійний зірка "Друзів" Меттью Перрі повернеться на екрани (відео)

Меттью Перрі змусив весь світ сміятися, граючи Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", але його реальна історія виявилася набагато несамовитішою, ніж можна було припустити з його гострих жартів.

Історію актора у зворушливому документальному фільмі "Меттью Перрі: Голлівудська трагедія" покаже телеканал ITV, пише Mirror.

Годинний фільм відкриває завісу таємниці над особистою боротьбою Меттью Перрі з травмами і внутрішніми терзаннями. Що ще важливіше, програма досліджує залежність, настільки сильну, що вона вплинула на кожну главу життя Метью та зрештою поклала їй край.

До документального фільму увійшли ексклюзивні інтерв'ю з журналістами, друзями-знаменитостями та представниками правоохоронних органів, а також уривки з автобіографічних мемуарів Метью 2022 року "Друзі, коханці та велика халепа", у яких він згадує свій шлях до слави й боротьбу з алкоголем і наркотиками впродовж усього життя.

Меттью Ленгфорд Перрі народився 19 серпня 1969 року і виріс в Оттаві, Канада, після розлучення батьків. Його мати, Сюзанна, журналістка і прес-секретар колишнього прем'єр-міністра Канади П'єра Трюдо, виховувала його, поки батько, американський актор Джон Беннетт Перрі, часто був відсутній. Стосунки батька і сина були натягнутими й ускладнювалися відстанню.

"Я бачив його обличчя частіше по телевізору або в журналах, ніж у реальності. Можливо, саме тому я став актором", — згадував Метью, який розпочав кар'єру на цьому терені ще в шкільні роки.

Ще дитиною, у 14 років, Меттью вперше спробував алкоголь — випивши пляшку вина, відчув себе краще, ніж будь-коли в житті, зізнавався він згодом.

Пристрасть Метью посилилася під час зйомок фільму "Поспішиш людей насмішиш" (Fools Rush In) з Сальмою Гаєк 1996 року. Після аварії на гідроциклі на озері Мід у Неваді Меттью почав вживати опіоїди, що в підсумку стало його найбільш руйнівною залежністю.

"Сталася аварія і він постраждав. Йому дали опіати від болю — так почалася нова залежність. У той момент він ще не усвідомлював своїх проблем з алкоголем. Але зі знеболювальними все вийшло на новий рівень", — розповідає в документальному фільмі американська репортерка Дебора Вілкер.

Його проблеми були не тільки за кадром. Глядачі бачили, як він змінювався протягом різних сезонів "Друзів".

Попри спроби Меттью знайти тверезість, залежність продовжувала тягнути його назад. Потужний анестетик кетамін, легально використовуваний у США в низьких дозах для лікування резистентної депресії і тривожних розладів, став його улюбленим наркотиком.

28 жовтня 2023 року Меттью був знайдений без ознак життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Пізніше токсикологічний висновок підтвердив, що він помер від гострого отруєння кетаміном.

Оновлена версія фільму, присвячена сходженню до слави і залежностям, які артист так і не зміг здолати, вийде в ефір 18 серпня, за день до 56-го дня народження зірки. Документальний фільм, створений на замовлення NBC, вперше показали на американському потоковому сервісі Peacock у лютому цього року. У новому "виданні" включено подробиці судового процесу над доктором Сальвадором Пласенсіа, якого звинувачують у тому, що він давав Меттью Перрі кетамін.

Нагадаємо, особистий лікар покійного голлівудського актора Меттью Перрі Сальвадор Пласенсія зізнався в суді, що постачав зірці "Друзів" кетамін без медичного призначення та навіть іноді особисто приїжджав, щоб зробити йому ін'єкцію.

За три останні дні життя актор отримав 27 уколів кетаміну.