"Не хотела делиться отцом": тайная дочь Фредди Меркьюри впервые рассказала о звезде Queen

Внебрачная дочь солиста группы Queen Фредди Меркьюри утверждает, что певец поддерживал с ней хорошие отношения до своей смерти в 1991 году. Женщина прошла тест ДНК для доказательства отцовства рок-звезды.

Тайная дочь фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри впервые заговорила о легендарной звезде. Она родилась в 1976 году после того, как у певца был роман с женой близкого друга, пишет британский таблоид The Sun.

Имя женщины начинается на букву "Б", но полностью не называется. Известно, что сейчас ей 48 лет. Дочь певца утверждает, что ее воспитывала другая семья, но она всегда знала, что Фредди — ее отец. Фронтмен часто навещал ее до смерти в 1991 году в возрасте 45 лет.

Новая биографическая книга "С любовью, Фредди" авторства Лесли-Энн Джонс повествует о рождении ребенка у певца в 1976 году от отношений с женой его близкого друга.

Все эти факты держали в строгом секрете. О дочери знали только члены группы Queen, семья Фредди и его давняя партнерша Мэри Остин.

"Я не хотела делиться своим отцом со всем миром. После смерти я училась жить с нападками на его личность и с чувством, что теперь мой отец принадлежит всем", — рассказала она.

Дочь солиста решила высказаться после того, как его бывшая возлюбленная Мэри Остин усомнилась в этой истории.

"Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие отношения с момента моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Обстоятельства моего рождения могут показаться необычными и даже возмутительными, но удивляться, на самом деле, нечему", — написала девушка в одном из писем.

Между тем, женщина рассказала о прохождении теста ДНК для доказательства того, что рок-звезда — действительно ее отец.

