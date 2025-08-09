"Не хотіла ділитися батьком": таємна донька Фредді Мерк'юрі вперше розповіла про зірку Queen

Позашлюбна донька соліста гурту Queen Фредді Мерк'юрі стверджує, що співак підтримував із нею добрі стосунки до своєї смерті 1991 року. Жінка пройшла тест ДНК для доведення батьківства рок-зірки.

Таємна дочка фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі вперше заговорила про легендарну зірку. Вона народилася 1976 року після того, як у співака був роман із дружиною близького друга, пише британський таблоїд The Sun.

Ім'я жінки починається на букву "Б", але повністю не називається. Відомо, що зараз їй 48 років. Дочка співака стверджує, що її виховувала інша сім'я, але вона завжди знала, що Фредді — її батько. Фронтмен часто відвідував її до смерті 1991 року у віці 45 років.

Нова біографічна книга "З любов'ю, Фредді" авторства Леслі-Енн Джонс оповідає про народження дитини у співака 1976 року від стосунків із дружиною його близького друга.

Усі ці факти тримали в суворій таємниці. Про доньку знали тільки члени гурту Queen, сім'я Фредді та його давня партнерка Мері Остін.

"Я не хотіла ділитися своїм батьком з усім світом. Після смерті я вчилася жити з нападками на його особистість і з почуттям, що тепер мій батько належить усім", — розповіла вона.

Дочка соліста вирішила висловитися після того, як його колишня кохана Мері Остін засумнівалася в цій історії.

"Фредді Мерк'юрі був і залишається моїм батьком. У нас були дуже близькі стосунки з моменту мого народження і протягом останніх 15 років його життя. Обставини мого народження можуть здатися незвичними і навіть обурливими, але дивуватися, насправді, нічому", — написала дівчина в одному з листів.

Тим часом жінка розповіла про проходження тесту ДНК для доказу того, що рок-зірка — справді її батько.

