Без ИИ не обошлось: выставленный на продажу дом оказался в центре скандала (фото)

Трехкомнатный дом в британском Иглсклиффе вызывает возмущение у всех соседей. Похоже, хозяева хитрят и подделывают фотографии с помощью ИИ, чтобы просить за дом непомерно большие деньги.

Люди, живущие на Стейшн-роуд рядом с домом, выставленным на продажу за 350 тысяч фунтов стерлингов, утверждают, что продавец мошенничает, пишет Daily Mail. В соцсетях дом рекламируют как «изысканный таунхаус в эдвардианском стиле, прекрасно отреставрированный».

Реальность сильно отличается от красивых фото Фото: Daily Mail

Но по факту дом находится по соседству с салоном красоты и строительной площадкой, что никак не тянет на «изысканность». Да и внешний вид в реальности сильно отличается от того, что заявлено на фото.

По словам соседей, в самом доме действительно сделали неплохой ремонт, но снаружи местность решили просто приукрасить: например, тот самый салон красоты на фото заменили искусственным кустарником.

Издание пропустила изображения через несколько систем проверки на основе искусственного интеллекта, и все отчеты подтвердили, что фотографии были подделаны.

Между прочим, пока корреспонденты находились возле дома и разбирались, что происходит, к ним подъехал мужчина на Porsche. Он представился владельцем недвижимости, а, узнав в чем дело, заявил: «Думаю, сейчас вы найдёте много объявлений, которые так и поступают».

Отдельного внимания заслуживает упомянутая ранее стройка. Дело в том, что в одном из объявлений о продаже дома есть обзорная фотография внешнего вида на 360 градусов, включающая вид на близлежащую железнодорожную станцию Иглсклифф.

Но по фото потенциальный покупатель не догадается, что в течение последних двух лет станция находилась на реконструкции, и с нее постоянно доносился шум.

В основном негодование соседей вызывает нечестное, по их мнению, поведение продавца. Впрочем, в описании дома все же есть указание на то, что некоторые изображения были виртуально смонтированы для улучшения презентации. «Данное объявление о продаже недвижимости включает в себя сочетание оригинальных фотографий интерьера и виртуально постановочных изображений (предоставленных продавцом) тех же комнат, чтобы проиллюстрировать потенциальный образ жизни и условия проживания», – сказано в описании.

