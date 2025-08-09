Без ШІ не обійшлося: виставлений на продаж будинок опинився в центрі скандалу (фото)

Трикімнатний будинок у британському Іглскліффі викликає обурення у всіх сусідів. Схоже, господарі хитрують і підробляють фотографії за допомогою ШІ, щоб просити за будинок непомірно великі гроші.

Люди, які живуть на Стейшн-роуд поруч із будинком, виставленим на продаж за 350 тисяч фунтів стерлінгів, стверджують, що продавець шахраює, пише Daily Mail. У соцмережах будинок рекламують як "вишуканий таунхаус в едвардіанському стилі, прекрасно відреставрований".

Реальність сильно відрізняється від красивих фото Фото: Daily Mail

Але за фактом будинок розташований по сусідству з салоном краси і будівельним майданчиком, що аж ніяк не тягне на "вишуканість". Та й зовнішній вигляд у реальності сильно відрізняється від того, що заявлено на фото.

За словами сусідів, у самому будинку дійсно зробили непоганий ремонт, але ззовні місцевість вирішили просто прикрасити: наприклад, той самий салон краси на фото замінили на штучний чагарник.

Видання пропустило зображення через кілька систем перевірки на основі штучного інтелекту, і всі звіти підтвердили, що фотографії були підроблені.

Між іншим, поки кореспонденти перебували біля будинку і розбиралися, що відбувається, до них під'їхав чоловік на Porsche. Він представився власником нерухомості, а, дізнавшись, у чому справа, заявив: "Думаю, зараз ви знайдете багато оголошень, які так і роблять".

На окрему увагу заслуговує згадане раніше будівництво. Річ у тім, що в одному з оголошень про продаж будинку є оглядова фотографія зовнішнього вигляду на 360 градусів, що містить вид на прилеглу залізничну станцію Іглскліфф.

Але з фото потенційний покупець не здогадається, що протягом останніх двох років станція перебувала на реконструкції, і з неї постійно долинав шум.

Здебільшого обурення сусідів викликає нечесна, на їхню думку, поведінка продавця. Утім, в описі будинку все ж таки є вказівка на те, що деякі зображення були віртуально змонтовані для поліпшення презентації. "Це оголошення про продаж нерухомості містить поєднання оригінальних фотографій інтер'єру та віртуально постановочних зображень (наданих продавцем) тих самих кімнат, щоб проілюструвати потенційний спосіб життя та умови проживання", — сказано в описі.

Також Фокус повідомляв, що українка замість шести iPhone купила будинок у селі. Цей будинок у Дніпропетровській області коштував 8 000 доларів.

