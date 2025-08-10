10 августа 2025 года: святого Лаврентия Римского — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и купаться в водоемах.
Что случилось 10 августа?
Сегодня православная церковь почитает память святого Лаврентия Римского. Он был архидиаконом римской христианской общины, казненный во время гонений, воздвигнутых императором Валерианом.
Что нельзя делать 10 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- купаться в водоемах;
- делать маникюр и педикюр.
Народные приметы и поверья:
- тихо на воде — осень и зима не будут лютовать;
- тепло, но дождливо — хорошая примета для рыбалки;
- много желудей— в следующем году ждите хороший урожай;
- листья на липе начали желтеть снизу — хорошо уродят озимые.
День ангела празднуют:
Лаврентий, Роман, Вячеслав, Лавр, Афанасий, Савва, Феликс.
Родились 10 августа:
1960 год – Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец;
1997 год — Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу "Семейство Кардашьян".
Также в этот день:
1519 год — Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;
1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составила Вашварский мир;
1793 год — Лувр открыли для публики;
1876 год — в Онтарио (Канада) совершили первый в мире междугородний телефонный звонок;
1995 год — украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;
2012 год — вступил в силу антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.
