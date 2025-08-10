10 августа 2025 года: святого Лаврентия Римского — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и купаться в водоемах.

Related video

Что случилось 10 августа?

Сегодня православная церковь почитает память святого Лаврентия Римского. Он был архидиаконом римской христианской общины, казненный во время гонений, воздвигнутых императором Валерианом.

Что нельзя делать 10 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

купаться в водоемах;

делать маникюр и педикюр.

Народные приметы и поверья:

тихо на воде — осень и зима не будут лютовать;

тепло, но дождливо — хорошая примета для рыбалки;

много желудей— в следующем году ждите хороший урожай;

листья на липе начали желтеть снизу — хорошо уродят озимые.

День ангела празднуют:

Лаврентий, Роман, Вячеслав, Лавр, Афанасий, Савва, Феликс.

Родились 10 августа:

1960 год – Антонио Бандерас, испанский и американский актер, кинорежиссер, продюсер и певец;

1997 год — Кайли Дженнер, американская модель, бизнесвумен, участница телешоу "Семейство Кардашьян".

Также в этот день:

1519 год — Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;

1664 год — Османская империя и Священная Римская империя составила Вашварский мир;

1793 год — Лувр открыли для публики;

1876 год — в Онтарио (Канада) совершили первый в мире междугородний телефонный звонок;

1995 год — украинка Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см;

2012 год — вступил в силу антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.

Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.