10 серпня 2025 року: святого Лаврентія Римського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження та купатися у водоймах.
Що сталося 10 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Римського. Він був архідияконом римської християнської громади, страчений під час гонінь, споруджених імператором Валеріаном.
Що не можна робити 10 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- купатися у водоймах;
- робити манікюр і педикюр.
Народні прикмети та повір'я:
- тихо на воді — осінь і зима не будуть лютувати;
- тепло, але дощитиме — гарна прикмета для риболовлі;
- багато жолудів — наступного року чекайте на гарний урожай;
- листя на липі почало жовтіти знизу — добре спотворять озимі.
День ангела святкують:
Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.
Народилися 10 серпня:
1960 рік — Антоніо Бандерас, іспанський і американський актор, кінорежисер, продюсер і співак;
1997 рік — Кайлі Дженнер, американська модель, бізнесвумен, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян".
Також цього дня:
1519 рік — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;
1664 рік — Османська імперія і Священна Римська імперія уклали Вашварський мир;
1793 рік — Лувр відкрили для публіки;
1876 рік — в Онтаріо (Канада) здійснили перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
1995 рік — українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;
2012 рік — набув чинності антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.
