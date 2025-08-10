10 серпня 2025 року: святого Лаврентія Римського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження та купатися у водоймах.

Що сталося 10 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Лаврентія Римського. Він був архідияконом римської християнської громади, страчений під час гонінь, споруджених імператором Валеріаном.

Що не можна робити 10 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

купатися у водоймах;

робити манікюр і педикюр.

Народні прикмети та повір'я:

тихо на воді — осінь і зима не будуть лютувати;

тепло, але дощитиме — гарна прикмета для риболовлі;

багато жолудів — наступного року чекайте на гарний урожай;

листя на липі почало жовтіти знизу — добре спотворять озимі.

День ангела святкують:

Лаврентій, Роман, В'ячеслав, Лавр, Опанас, Сава, Фелікс.

Народилися 10 серпня:

1960 рік — Антоніо Бандерас, іспанський і американський актор, кінорежисер, продюсер і співак;

1997 рік — Кайлі Дженнер, американська модель, бізнесвумен, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян".

Також цього дня:

1519 рік — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;

1664 рік — Османська імперія і Священна Римська імперія уклали Вашварський мир;

1793 рік — Лувр відкрили для публіки;

1876 рік — в Онтаріо (Канада) здійснили перший у світі міжміський телефонний дзвінок;

1995 рік — українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;

2012 рік — набув чинності антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

