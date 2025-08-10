Десятки слоев чернил: рекордсмен по татуировкам назвал самое болезненное место

Бывший шеф-повар Джереми Шофилд, который считает, что нет другого человека на планете, кто бы набил себе больше татуировок, чем он, признался, какая часть тела самая болезненная.

Канадец Реми, который покрыл татуировками практически 97% своего тела, кроме лица и ладоней рук, теперь наносит новые рисунки в несколько слоев, пишет Mirror.

Мужчина подсчитал, что потратил на свои татуировки более 215 000 фунтов стерлингов, то есть практически 12 млн грн.

Свою первую татуировку с именем сына он сделал в 2001 году и теперь наносит себе татуировки по несколько раз в неделю.

Рисунки, нанесенные в разное время

Мужчина признался, что самым болезненным местом для нанесения рисунков оказался район промежности. А вот подмышки, вопреки опасениям, было не так больно "украшать".

"На моих гениталиях было сделано несколько татуировок, а на подмышках — 16 и 17 раз, так что за все эти годы я провел в общей сложности 33 сеанса татуировок подмышек", — рассказал он.

Он заметил, что на его кожу уже нанесено от 10 до 30 с лишним слоев чернил. Однако Реми не собирается останавливаться на достигнутом и по несколько раз в неделю продолжает посещать тату-салоны.

