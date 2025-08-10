Десятки шарів чорнила: рекордсмен із татуювань назвав найболючіше місце

Колишній шеф-кухар Джеремі Шофілд, який вважає, що немає іншої людини на планеті, хто б набив собі більше татуювань, ніж він, зізнався, яка частина тіла найболючіша.

Канадець Ремі, який покрив татуюваннями практично 97% свого тіла, окрім обличчя і долонь рук, тепер наносить нові малюнки в кілька шарів, пише Mirror.

Чоловік підрахував, що витратив на свої татуювання понад 215 000 фунтів стерлінгів, тобто майже 12 млн грн.

Своє перше татуювання з ім'ям сина він зробив 2001 року і тепер наносить собі татуювання по кілька разів на тиждень.

Малюнки, нанесені в різний час

Чоловік зізнався, що найболючішим місцем для нанесення малюнків виявився район промежини. А ось пахви, всупереч побоюванням, було не так боляче "прикрашати".

"На моїх геніталіях було зроблено кілька татуювань, а на пахвах — 16 і 17 разів, тож за всі ці роки я провів загалом 33 сеанси татуювань пахв", — розповів він.

Він помітив, що на його шкіру вже нанесено від 10 до 30 з гаком шарів чорнила. Однак Ремі не збирається зупинятися на досягнутому і по кілька разів на тиждень продовжує відвідувати тату-салони.

