"Стал за моей спиной": участницу "Холостяка" угрожали изнасиловать и убить в Одессе (видео)

Участницу 11-го сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Александру Миколюк угрожали изнасиловать и убить рядом с собственным домом в Одессе.

Девушка днем гуляла по Французскому бульвару со своей собакой, когда заметила мужчину, который мастурбировал на улице, рассказала Миколюк в своем Instagram.

"Двинулась вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая...", — написала девушка.

Когда она вернулась, то увидела, что этот человек снял штаны и начал мастурбировать. Александра сделала вид будто бы снимает его на телефон и сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!"

"В ту же минуту, он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**, я тебя сейчас вы*** и убью!", — пояснила Миколюк.

Она побежала вниз с криком, упала и покатилась со склона.

"Мне было настолько страшно, что я понимая что возможно сломала руку, и очень сильно ударилась головой с которой начала течь кровь все равно посмотрела на гору, чтобы убедиться не бежит ли он за мной. Мое падение и мои крики увидели и услышали люди, которые начали бежать на помощь. Это было возле моего ЖК ... много людей сбежались на помощь", — отметила девушка.

Миколюк также описала мужчину, который на нее напал.

"35-40 лет, с избыточным весом, черные волосы "под ежик", гладко выбритый. В серой футболке, серых шортах, шлепанцах, с пакетом. Был на Французском бульваре, 85/5", — подчеркнула Александра.

Она также обнародовала видео, на котором видно, что она избита и измазана из-за того, что упала со склона.

Девушка уже обратилась в полицию — заявление внесли по статье о попытке изнасилования. Она надеется, что нападавшего найдут, и призывает всех быть осмотрительными.

