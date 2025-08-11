"Став за моєю спиною": учасницю "Холостяка" погрожували зґвалтувати та вбити в Одесі (відео)

Учасницю 11-го сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" Олександру Миколюк погрожували зґвалтувати та вбити поруч із власним будинком в Одесі.

Дівчина вдень гуляла по Французькому бульвару зі своїм собакою, коли помітила чоловіка, який мастурбував на вулиці, розповіла Миколюк у своєму Instagram.

"Рушила вниз по схилу, який вів до дому. Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який ішов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом по телефону, вітала з днем народження. Раптом прямо за моєю спиною почулося дихання, та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана …", — написала дівчина.

Коли вона повернулася, то побачила, що цей чоловік зняв штани та почав мастурбувати. Олександра вдала нібито знімає його на телефон і сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!"

"В ту саму хвилину, він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с**, я тебе зараз ви*** та вбʼю!", — пояснила Миколюк.

Вона побігла донизу з криком, впала та покотилася зі схилу.

"Мені було настільки страшно, що я розуміючи що можливо зламала руку, та дуже сильно вдарилася головою з якої почала текти кров все одно подивилась на гору, щоб переконатись чи не біжить він за мною. Моє падіння та мої крики побачили та почули люди, які почали бігти на допомогу. Це було біля мого ЖК…багато людей збіглися на допомогу", — зазначила дівчина.

Миколюк також описала чоловіка, який на неї напав.

"35-40 років, з надмірною вагою, чорне волосся "під їжачок", гладко поголений. У сірій футболці, сірих шортах, шльопанцях, з пакетом. Був на Французькому бульварі, 85/5", — підкреслила Олександра.

Вона також оприлюднила відео, на якому видно що вона побита та вимазана через те, що впала зі схилу.

Дівчина вже звернулася до поліції — заяву внесли за статтею про спробу зґвалтування. Вона сподівається, що нападника знайдуть, і закликає всіх бути обачними.

