12 августа 2025 года: мучеников Фотия и Аникиты — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и планировать поездки.

Related video

Что случилось 12 августа?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным в Малой Азии. Когда при императоре Диоклетиане преследовали христиан, Аникиту жестоко мучили, а затем бросили в тюрьму, где он пробыл три года. На суде он продолжал прославлять Христа. Тогда присоединился к нему племянник Фотий, поцеловал его цепи и начал величать единого Бога. Император приказал обеих тяжело мучить, а затем бросить в разгоряченную печь, где они закончили свою жизнь мученической смертью.

Что нельзя делать 12 августа:

есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);

планировать поездки;

переедать.

Народные приметы и поверья:

утренний иней — к хорошему урожаю озимых в следующем году;

дождь — бабье лето будет коротким;

кошка долго и тщательно вымывается — будет тепло еще долгое время.

День ангела празднуют:

Александр, Сергей, Степан и Фотий.

Родились 12 августа:

1887 год — Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц;

1992 год — Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.

Также в этот день:

1851 год — американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;

1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;

1896 год — на реке Клондайк нашли золото;

1915 год — первое боевое применение самолета-торпедоносца;

1933 год — первый матч футбольной сборной Украины;

1949 год — подписана Женевская конвенция о защите жертв войны;

2010 год — в городе Луганск зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины — + 42°C.

Также Фокус писал церковный календарь на август 2025 года.