12 августа 2025 года: мучеников Фотия и Аникиты — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и планировать поездки.
Что случилось 12 августа?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Фотия и Аникиты. Аникита был военным в Малой Азии. Когда при императоре Диоклетиане преследовали христиан, Аникиту жестоко мучили, а затем бросили в тюрьму, где он пробыл три года. На суде он продолжал прославлять Христа. Тогда присоединился к нему племянник Фотий, поцеловал его цепи и начал величать единого Бога. Император приказал обеих тяжело мучить, а затем бросить в разгоряченную печь, где они закончили свою жизнь мученической смертью.
Что нельзя делать 12 августа:
- есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
- планировать поездки;
- переедать.
Народные приметы и поверья:
- утренний иней — к хорошему урожаю озимых в следующем году;
- дождь — бабье лето будет коротким;
- кошка долго и тщательно вымывается — будет тепло еще долгое время.
День ангела празднуют:
Александр, Сергей, Степан и Фотий.
Родились 12 августа:
1887 год — Эрвин Шредингер, австрийский физик, создатель квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1933) за разработку теории движения микрочастиц;
1992 год — Кара Делевинь, английская супермодель и киноактриса.
Также в этот день:
1851 год — американец Исаак Меррит Зингер запатентовал швейную машинку с ножным приводом;
1865 год — британский хирург Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол (карболовую кислоту) для дезинфекции инструментов и рук врачей;
1896 год — на реке Клондайк нашли золото;
1915 год — первое боевое применение самолета-торпедоносца;
1933 год — первый матч футбольной сборной Украины;
1949 год — подписана Женевская конвенция о защите жертв войны;
2010 год — в городе Луганск зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины — + 42°C.
