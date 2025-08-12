12 серпня 2025 року: мучеників Фотія та Анікіти — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і планувати поїздки.
Що сталося 12 серпня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія та Анікіти. Анікіта був військовим у Малій Азії. Коли за імператора Діоклетіана переслідували християн, Анікіту жорстоко мучили, а потім кинули до в'язниці, де він пробув три роки. На суді він продовжував прославляти Христа. Тоді приєднався до нього племінник Фотій, поцілував його ланцюги і почав величати єдиного Бога. Імператор наказав обох важко мучити, а потім кинути в розпалену піч, де вони закінчили своє життя мученицькою смертю.
Що не можна робити 12 серпня:
- їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);
- планувати поїздки;
- переїдати.
Народні прикмети та повір'я:
- ранковий іній — до гарного врожаю озимих наступного року;
- дощ — бабине літо буде коротким;
- кішка довго і ретельно вимивається — буде тепло ще довгий час.
День ангела святкують:
Олександр, Сергій, Степан і Фотій.
Народилися 12 серпня:
1887 рік — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, творець квантової механіки, лауреат Нобелівської премії (1933) за розробку теорії руху мікрочастинок;
1992 рік — Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.
Також цього дня:
1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;
1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер уперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів і рук лікарів;
1896 рік — на річці Клондайк знайшли золото;
1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;
1933 рік — перший матч футбольної збірної України;
1949 рік — підписано Женевську конвенцію про захист жертв війни;
2010 рік — у місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України — +42°C.
Також Фокус писав церковний календар на серпень 2025 року.