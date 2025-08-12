12 серпня 2025 року: мучеників Фотія та Анікіти — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження і планувати поїздки.

Що сталося 12 серпня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія та Анікіти. Анікіта був військовим у Малій Азії. Коли за імператора Діоклетіана переслідували християн, Анікіту жорстоко мучили, а потім кинули до в'язниці, де він пробув три роки. На суді він продовжував прославляти Христа. Тоді приєднався до нього племінник Фотій, поцілував його ланцюги і почав величати єдиного Бога. Імператор наказав обох важко мучити, а потім кинути в розпалену піч, де вони закінчили своє життя мученицькою смертю.

Що не можна робити 12 серпня:

їсти продукти тваринного походження (триває Успенський піст);

планувати поїздки;

переїдати.

Народні прикмети та повір'я:

ранковий іній — до гарного врожаю озимих наступного року;

дощ — бабине літо буде коротким;

кішка довго і ретельно вимивається — буде тепло ще довгий час.

День ангела святкують:

Олександр, Сергій, Степан і Фотій.

Народилися 12 серпня:

1887 рік — Ервін Шредінгер, австрійський фізик, творець квантової механіки, лауреат Нобелівської премії (1933) за розробку теорії руху мікрочастинок;

1992 рік — Кара Делевінь, англійська супермодель і кіноактриса.

Також цього дня:

1851 рік — американець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 рік — британський хірург Джозеф Лістер уперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів і рук лікарів;

1896 рік — на річці Клондайк знайшли золото;

1915 рік — перше бойове застосування літака-торпедоносця;

1933 рік — перший матч футбольної збірної України;

1949 рік — підписано Женевську конвенцію про захист жертв війни;

2010 рік — у місті Луганськ зафіксували найвищу температуру в історії України — +42°C.

