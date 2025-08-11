Это вредит фигуре: что не стоит есть на перекус, если хотите похудеть (видео)

Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась перечнем перекусов, которые могут мешать похудению. Она объяснила, почему творог, орехи и сухофрукты стоит употреблять осторожно.

Известный фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко рассказала, какие популярные перекусы могут помешать тем, кто стремится сбросить лишний вес.

Первый продукт — это сыр. По словам эксперта, в сыре содержится большое количество жира. А 100 грамм жира — это уже суточная норма для человека.

Орехи, несмотря на их пользу, тоже стоит употреблять ограниченно. "Есть в малых количествах — ок, а целую пачку — нет, будете поправляться", — отметила Луценко, подчеркнув, что орехи почти полностью состоят из жира.

Орехи — не самый лучший перекус Фото: Unsplash

Сухофрукты также не являются идеальным вариантом для тех, кто следит за весом. Они содержат много сахара и теряют воду во время сушки. "Горстка изюма — это то же самое, что съесть много винограда", — пояснила тренер.

Луценко подчеркнула, что эти продукты не стоит выбирать в качестве основного перекуса в период похудения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.