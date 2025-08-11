Це шкодить фігурі: що не варто їсти на перекус, якщо хочете схуднути (відео)

Фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася переліком перекусів, які можуть заважати схудненню. Вона пояснила, чому сир, горіхи та сухофрукти варто вживати обережно.

Related video

Відома фітнес-тренерка та телеведуча Аніта Луценко розповіла, які популярні перекуси можуть стати на заваді тим, хто прагне скинути зайву вагу.

Перший продукт — це сир. За словами експертки, у сирі міститься велика кількість жиру. А 100 грам жиру — це вже добова норма для людини.

Горіхи, попри їхню користь, теж варто вживати обмежено. "Їсти у малих кількостях — ок, а цілу пачку — ні, будете поправлятись", — зауважила Луценко, наголосивши, що горіхи майже повністю складаються з жиру.

Горіхи – не найкращий перекус Фото: Unsplash

Сухофрукти також не є ідеальним варіантом для тих, хто стежить за вагою. Вони містять багато цукру та втрачають воду під час сушіння. "Жменька родзинок — це те саме, що з’їсти багато винограду", — пояснила тренерка.

Луценко підкреслила, що ці продукти не варто обирати як основний перекус у період схуднення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Високий вміст клітковини та водночас низький вміст вуглеводів допоможе вам довше не відчувати голод. Такий склад мають некрохмалисті фрукти, овочі, горіхи, насіння та бобові.

Звичний білий хліб, який багато хто з нас їсть із дитинства, насправді не такий корисний, як здається. Якщо ви хочете покращити свій раціон — варто звернути увагу на корисні альтернативи хлібу.

Крім того, дієтологи поділилися 9 поширеними продуктами і напоями, які можуть здаватися безпечними, але насправді шкодять зусиллям у боротьбі із зайвою вагою.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.