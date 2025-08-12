Как не заснуть на работе или во время учебы: 10 способов оставаться бодрым

Во время работы, учебы или даже после обеда многих накрывает сонливость, которая мешает сосредоточиться и быть продуктивным. Есть простые и безопасные способы быстро вернуть бодрость — от короткой зарядки до правильного перекуса.

После сытного обеда, во время скучной лекции или напряженного рабочего дня многих одолевает сонливость. Специалисты советуют не ограничиваться только кофе, а использовать комплексный подход — от правильного питания до смены окружения. Но главное правило одно: качественный ночной сон остается лучшим "зарядом батареи", пишет издание Tua Saúde.

Как не быть сонным

Натуральные стимуляторы

Кофе, гуарана, черный шоколад, асаи и имбирный чай способны повысить настроение и ускорить кровообращение, что помогает проснуться. Но злоупотреблять ими не стоит — они могут навредить сердцу и костям.

Дневной сон на 15 минут

Короткий дневной сон может восстановить силы, даже если он длится всего четверть часа. Важно не спать дольше 30 минут, чтобы не почувствовать еще большую вялость.

Движение каждые полчаса

Приседания, растяжка или несколько отжиманий способны "подарить" еще 20-30 минут энергии.

Меньше комфорта — больше бодрости

Откройте окно, включите музыку или смените место работы — уют и тишина часто усыпляют.

лёгкий перекус

Авокадо с орехами, йогурт с гранолой или смузи поддержат работу мозга благодаря полезным жирам и антиоксидантам.

Дыхательные упражнения

Глубокие вдохи и медленные выдохи насыщают кровь кислородом и уменьшают усталость.

Короткая беседа

Несколько минут общения с коллегой или другом на интересную тему могут вернуть концентрацию.

Холодный душ

Особенно эффективен утром после позднего отбоя — резкий контраст температур быстро бодрит.

Несколько минут на свежем воздухе

Прогулка поможет "перезагрузить" мозг и снять ощущение монотонности.

Музыка

Ритмичные треки повышают настроение и стимулируют мозговую активность.

Профилактика сонливости

Чтобы днем не засыпать, стоит ложиться и вставать в одно и то же время, спать 7-9 часов и избегать ярких экранов перед сном. Также важно позаботиться о комфортной тишине в комнате, не переедать перед сном и сохранять эмоциональное спокойствие.

